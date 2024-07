POEMilla triomfa amb notes i versos

El Club Diario de Ibiza va vibrar ahir amb la màgia del duo Mon&MarCel», que va presentar el seu espectacle ‘POEMilla’ amb un repertori basat, principalment, en el seu llibre disc POEMilla. Música i poesia de les illes (Vol. 1), captivant el públic amb una fusió única de música i poesia. L’actuació combinava cançons inspirades en poemes d’autors illencs juntament amb la lectura d'alguns poetes presents a la vetllada, com van ser Neus Planells, Teresa Navarro, Pep Xomeu, Mario Riera, Iolanda Bonet, Neus Costa, Toni Roca i Neus Cardona. Cada peça va ser rebuda amb calorosos aplaudiments.

Pep Xomeu llegint el seu poema 'Anam a maig' / Marcelo Sastre

Mon&MarCel, formats per MarCel, coneguda pel seu disc Marcela Friederichs canta Nora Albert, i Mon, cantautor amb una rica trajectòria en bandes com Espacio en Blanco i Stock de Rock, van actuar en format duo. La seva interpretació íntima i harmoniosa destaca per combinar veu, guitarra, violoncel, ukelele i percussió.

L’actuació de ‘POEMilla’, va ser el tercer esdeveniment del projecte Idò! pel foment de la llengua i la cultura pròpia de les illes que impulsa Diario de Ibiza amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Abans del començament de l’espectacle, va pujar a l’escenari un dels dos guanyadors del segon concurs de microrelats d’Idò!, de les categories A i B, Vicent Canals que, agraït pel premi, va llegir la seva obra Galta-rojos, davant tot el públic de l’auditori.