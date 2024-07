Gonzalo Barroumeres, d'una meningitis a la seva infància a arribar a ser entrenador: «El que vull és ajudar a que la persona millori un un per cent cada dia»

Gonzalo Barroumeres, nascut al barri de Lanús, Buenos Aires (Argentina), i actualment resident a Eivissa, és un entrenador d’activitats dirigides al gimnàs Bfit Eivissa. Amb més de divuit anys d’experiència en l’àmbit esportiu i de l’educació, Barroumeres ha construït una vida basada en l’esport.

Des de molt jove, Barroumeres va trobar en aquesta disciplina una via per comunicar-se i rehabilitar-se després de patir meningitis a l’edat d’un any. «La meva manera de comunicar-me era a través de l’observació i a través de l’expressió corporal», explica. L’estimulació primerenca va ser clau en el seu desenvolupament, portant-lo a un camí de joc i socialització a través de l’esport: «Als tres anys ja estava ficat en un club esportiu».

La seva carrera professional ha estat marcada per una formació extensa i diversificada. «Vaig començar en l’àmbit de professor d’Educació Física, que són quatre anys. Després vaig fer una especialització en la branca d’alt rendiment i preparació física esportiva», relata Barroumeres, qui a més s’ha certificat en diverses disciplines com l’aixecament de peses, pilates i crossfit. A més, ha estat molt actiu en altres àrees com la rehabilitació, la prevenció esportiva i l’entrenament amb adults majors.

El viatge de Barroumeres a Espanya i el seu establiment a Eivissa va ser producte de dues coses diferents: el seu amor pels viatges i una visita casual a la seva germana. «Ella vivia aquí feia quinze anys, llavors, el 2015 vaig venir només a visitar-la i... em vaig quedar enamorat d’Eivissa», comenta. Tot seguit, va buscar oportunitats laborals allà, cosa que eventualment el va portar a treballar en un gimnàs de la Pitiüsa major. «El 2015 vaig conèixer persones aquí del món de l’esport. Vaig tornar a Buenos Aires quan, poc temps després, em van cridar des d’Eivissa per treballar a la temporada següent. No vaig dubtar gens», explica. Aquesta trucada va ser l’inici d’una nova etapa en la seva vida.

El dia a dia de Barroumeres al seu actual gimnàs és propi d’algú que estima el que fa, i que no tothom ho pot dir. «Començo al matí amb un cafè, venint cap aquí de camí en el cotxe», i ho descriu com un ritual que ha de fer per assegurar-se tenir un bon dia. Més tard, la seva jornada inclou diverses classes d’entrenament i la seva disposició a ajudar a la sala de musculació i la zona a l’aire lliure. Del seu treball, Barroumeres destaca l’impacte positiu que té el seu ensenyament de l’esport en les persones: «El meu objectiu és sempre ajudar a la persona perquè millori, almenys, un un per cent cada dia».

Fora de la feina, Barroumeres gaudeix principalment de la lectura, passar temps amb la seva família i explorar la natura. Encara que no té una afició específica, sempre troba en el «moviment una forma de mantenir l’equilibri» i que «tot el que estigui relacionat amb el moviment m’agrada», afirma.

A la pregunta sobre la seva visió actual de l’esport a Eivissa, Barroumeres es mostra optimista: «En els últims deu anys hi ha hagut un creixement en aquest aspecte», comenta, referint-se al desenvolupament d’infraestructures i a l’augment de la participació esportiva. I com li agrada el moviment, li preguntem que si fos batle, què faria en aquesta àrea. Entre rialles (massa moviment inclús per a ell mateix), explica que «intentaria fer partícip a més persones i veure què més es pot fer».

Gonzalo Barroumeres porta sempre un somriure malgrat haver fet una sessió dura d'esport / Bfit Eivissa

També té paraules sobre la llengua catalana a Eivissa, destacant que «cal mantenir-la». Confessa que va intentar aprendre el català durant la pandèmia, tasca que té pendent encara. «És molt interessant. I quan els meus companys parlen en català, m’agrada escoltar-los», comenta.

Mirant més enllà, Barroumeres es veu lligat a l’esport però des d’un context més social, integrant l’esport, natura i el benestar social. «M’agradaria estar en una posició sempre en pro de les persones i de la comunitat. I l’esport és un perfecte nexe per aconseguir-ho», conclou amb contundència. Com un discurs d’un veritable batle.