Eva Oller, mestra de ioga a Formentera: «El ioga em va salvar la vida d’una adolescència complicada»

Eva Oller és una apassionada mestra de ioga amb més de trenta anys d’experiència que ha dedicat la seva vida a aquesta pràctica mil·lenària. Resident a l’illa de Formentera, parla del seu ofici (i estil de vida) amb la mateixa il·lusió que una àvia sobre el seu net. Per a ella, el ioga és un viatge físic, mental i emocional amb molts avantatges: no costa res, es fa en pocs minuts i no cal fer el check-in una hora abans del viatge.

Nascuda a Barcelona, Oller va estudiar Arquitectura i Belles Arts, però va descobrir ràpidament que la seva veritable vocació era el benestar i la salut. I de la manera menys inesperada. «Vaig començar a practicar ioga molt jove, cap al 1994, quan patia de forts dolors d’esquena. El meu fisioterapeuta em va recomanar ioga o natació, i el ioga, pel seu exotisme i origen a l’Índia, em va atreure profundament», recorda Oller. I va ser un amor a primera vista. Des de la seva primera classe, va saber que havia trobat el seu camí. Aquest nou descobriment la va portar a formar-se en diversos estils de ioga, com Sivananda, Ashtanga, Centered Ioga, Heart of Ioga, Ioga Terapèutic i Ioga Nidra.

L’Índia em va ensenyar a ser flexible i amable amb mi mateixa

A causa de la passió que li oferia aquesta disciplina, l’any 2000, la catalana va decidir viatjar a l’Índia on va viure durant deu anys, estudiant amb grans mestres com Sri K. Pattabhi Jois. «L’Índia em va ensenyar a ser flexible i amable amb mi mateixa, a viure des del cor i no tant des de la ment», explica. De tornada a Formentera, i amb aquest ampli coneixement, va fundar la seva pròpia escola de ioga, Yogahome, des d’on viatja per tot el món ensenyant ioga i organitzant esdeveniments de benestar i salut. Com el ioga la va ajudar en un moment complicat de la seva vida, ara és ella qui ho vol transmetre a la resta del món: «La meva adolescència va ser complicada, amb greus problemes de salut, i sempre dic que el ioga em va salvar la vida, ajudant-me a trobar-me a mi mateixa. El ioga és un camí holístic que ens connecta amb nosaltres mateixos i ens permet ajudar els altres des d’un lloc de calma i saviesa interior», comenta.

Oller destaca els seus mestres més significatius: Sri K. Pattabhi Jois i Dona Holleman, però subratlla que la veritable mestra ha estat la seva pròpia pràctica diària. «Tot està dins de nosaltres; només necessitem confiar i practicar diàriament per calmar la ment i escoltar des del silenci interior».

A més del ioga, Oller ha incorporat altres teràpies i tècniques com el massatge tailandès, Reiki i Pranayama en el seu ampli repertori de salut i el benestar. El ioga, remarca, és una pràctica energètica i física que treballa a molts nivells: «Pot ser una eina per embellir i enfortir el cos, un camí de creixement personal que equilibra i calma la ment, o una via per trobar un sentit més profund a la vida».

Dirigir la seva pròpia casa de retir i pràctica de ioga a Formentera ha estat un dels grans assoliments tant a nivell personal com professional. «La idea de construir la meva casa-escola realment va néixer a l’Índia. Volia crear un lloc on poder recollir-se, un refugi enmig del caos de la societat moderna». Recorda aquella etapa com un camí ple d’avantatges i amb moltes oportunitats de creixement personal i evolució.

Oller inspira amb el ioga a què els altres trobin la seva «medicina personal»

Cada viatge, ensenyant ioga arreu del món, ha enriquit també la història personal de la catalana, ja que «l’abans i el després es va definir en aquella primera classe de ioga». Des del seu particular Big Bang, el ioga «ha crescut dins seu», ressaltant la immensa sort dels moments viscuts, amb mestres i amics de la mateixa disciplina que ha conegut des d’aquell primer dia i durant el seu viatge a l’Índia.

Oller continuarà dedicant la seva vida al ioga, inspirant a altres a trobar en aquesta pràctica «la seva medicina personal», conclou.

Mentrestant, continuarà estudiant i renovant-se per oferir eines de transformació personal i col·lectiva, des de l’empatia i la compassió. Perquè, al cap i a la fi, fer ioga és com intentar resoldre un trencaclosques amb el teu cos, però més divertit i amb música de fons.