Diego Calvo, empresari d'hostaleria: «Eivissa està en una situació que explotarà»

Diego Calvo (Eivissa, 1980) ens obre la porta del seu despatx amb un ampli somriure. Aquest petit espai reflexa perfectament la seva personalitat: retro i modern, colorista i sobri, amb un gran savoir-faire. Ens fa dubtar que seguim a Eivissa. Calvo és el CEO i cofundador de Concept Hotel Group, una empresa que va fundar l’any 2013 juntament amb Tallyn Planells i que avui dia compta amb tres socis, incloent-hi en Marc Rahola. Ens parla sobre la seva trajectòria, però també comparteix la seva preocupació sobre el futur de l’illa. Amb tot i això, no perd força: la seva veu traça punteigs de guitarra quan parla sobre l’art i la música a Eivissa.

Quins aprenentatges ha obtingut del seu temps treballant en hotels com Hilton i Marriott i que ha aplicat a Concept Hotel Group?

Vaig aprendre que per aconseguir alguna cosa cal ser molt constant i, sobretot, m’ha ajudat a tenir empatia amb la gent. Per exemple, si un dia vaig a un hotel a les dues de la matinada, el recepcionista em recorda a jo quan estava allà i per aquesta raó em dirigeixo amb bones paraules. Aquestes coses s’han de cuidar.

D’on sorgeix la inspiració de conceptes únics en els seus hotels, com Cubanito o Mongibello?

La inspiració em ve de les meves passions, que són la música, la moda, el disseny, l’art i el cinema. Altres vegades en arquitectes com Barragán, Bofill, Legorreta, que han fet un estil més colorista. També soc un gran apassionat de tot el que és retro i vintage. L’atemporal. A mi m’agrada la paraula atemporal perquè un 'Cubanito' serà el mateix hotel ara que d’aquí a vint anys perquè és l’Havana dels anys cinquanta.

Això d’atemporal ja ho demostra amb el seu look diari...

Sempre he vestit igual i he comprat la roba de segona mà, vintage... Soc col·leccionista de camises hawaianes, camises western... Mai m’he vestit segons la moda.

Com ha fet de l’art i del cinema un negoci?

Al final totes aquestes passions que formen part del meu dia a dia, les he aconseguit portar al negoci. I cadascun dels hotels que hem creat, s’ha creat sobre un d’aquests pilars. Per exemple, ‘Los Felices’ està dedicat al món de la moda. M’he envoltat d’un col·lectiu que m’ha ajudat per muntar-ho tot. Jo soc un gran apassionat de la moda, sobretot perquè és un sector molt diferenciador i potent.

Què fa que les festes que organitzeu, en un model tan encaixonat com el d’Eivissa, siguin tan populars i úniques?

La clau és anar a contracorrent de tot. Això és el que sempre m’ha agradat. Hi ha molta gent que em diu: «És que tu no sembles d’Eivissa!», però jo soc súper eivissenc. Però volia fer el que no hi havia. Per exemple, ‘Rock Nights’ és l’única festa rock a Eivissa. Sí, existeixen altres llocs com el ‘De Miedo’ i ‘Can Jordi’ però un lloc on a les tres de la matinada puguis escoltar una cançó de guitarres, no n’hi ha. Es tracta de generar una diferenciació total. I hem fet el mateix amb els hotels.

Públic a un concert del Sonorama / Toni Escobar

I si es vol imposar un estil de música que a Eivissa, d’alguna manera, rebutja?

Al final, el negoci és rendible. Llavors, si el negoci és rendible, està agradant, no? I de fet, ho estem fent a Cala de Bou, que és una zona que sempre li veia un gran atractiu: per la posta de sol, per estar a prop de Platges de Comte, Cala Bassa, ara amb l’auditori... Estem col·laborant molt amb l’Ajuntament de Sant Josep, tant amb l’anterior com amb l’actual. Tenim molt bona relació amb ells i junts estem creant coses. Nosaltres estem fent una inversió molt gran reformant hotels. Hem reformat, per exemple, un aparcament que hi havia que ara és el ‘Venice Bay’, on fem els concerts. El ‘Romeos’, que estava amb okupes... El següent projecte que tenim al cap estarà inspirat en l’Acapulco dels anys cinquanta.

En el seu moment, es va lluitar per la música en directe a Sant Josep. Com us afectava aquesta restricció?

Sant Josep està donant suport a la música en directe. S’ha fet un decret que et permet durant dues hores, dues vegades la setmana, i amb un avís comunicant de l’actuació que cal presentar un cop al mes. Era alló de ‘Sant Josep es música’. És una acció que ha ajudat molt l’Associació de Músics. És un projecte que ha unit la institució amb els músics. A nosaltres ens permet fer el famós cicle del Sonorama, per exemple.

Com va sorgir la idea d’organitzar la festa ‘Rock Nights’ i quin impacte creu que ha tingut en la vida nocturna d’Eivissa?

Jo era cambrer al Rustic. Hi havia djs i bandes de rock. Què va passar? Que el van tancar. I quan el van tancar vaig pensar: «Ara el que molaria és intentar fer alguna cosa perquè tota aquesta gent tingui un lloc on anar». Així vaig crear aquesta festa. Llavors, la festa anava a diferents llocs. I ara complim 19 anys. Vam passar per tota l’illa. Me’n recordo el 2013 fent festes a Privilege. Encara que eren grans pressupostos i grans artistes, estaves allà i veies gent amb la polsera, que pensaves: «Aquest tio li poses a The Cure i no sap qui són». Després ens van proposar, quan hi havia els concerts d’Ibiza Rocks, fer l’after show dels concerts a l’Hotel Pikes. Així fins al dia d’avui.

Cal lluitar per un model que sigui sostenible i ho hem d’exigir a les institucions

Quina és la seva visió de la música a Eivissa? Com contribueix a l’escena musical local?

Encara que em costa molt, el que vull és continuar lluitant per aportar música en directe. M’agrada dir que ‘Rock Nights’ és la festa de la gent de l’illa, però no només pels eivissencs. Allà et pots trobar una model de vint-i-quatre anys o al vell rocker de seixanta-cinc. Simplement, m’agradaria que es cuidés aquesta essència, que no anem a l’extrem del VIP. També s’ha llevat molt aquest client del «tot inclòs» que no aportava tant als negocis de l’illa i el fet que s’hagin reformat hotels i s’hagi canviat el tipus de client amb un amb més poder adquisitiu, crec que l’illa s’ha beneficiat de tot això. El que passa és que ara actualment a Eivissa està en una situació en la qual explotarà i que cal canviar perquè ens està afectant a tots.

Concert del festival Sonorama a es Caló de s’Oli / Toni Escobar

Potser el problema del model actual és que no hi cap més gent?

Abans la gent que aterrava a Eivissa anava a la casa d’un amic o es quedava en un hotel, però no es llogava un apartament amb cinc persones. Ara tenim també el tema dels apartaments irregulars. Fa que s’allotgi més gent de la que Eivissa pot suportar i provoca que els hotelers ens veiem afectats en ocupació.

On queda el resident dins aquesta equació?

Cal que ens unim per lluitar per un model que sigui sostenible, i això ho hem d’exigir a les institucions. S’ha de cuidar i impulsar el negoci local perquè són actius molt importants de l’illa d’Eivissa. Hem de protegir tot el que és tradicional, però també acceptar el que vingui de fora, perquè també aporten i li donen més valor a l’illa.

Aquests atractius que vostè comenta, ens fan únics vers les altres illes?

I tant! Eivissa té unes persones i uns llocs que li doten d’un valor i una ànima brutal, i que en altres destins no trobes. I això que m’encanta Mallorca, Menorca i Formentera.

Si hagués d’escollir una frase pel seu epitafi, què hi posaria?

Passió, constància, afecte, lleialtat, actitud… sempre amb un punt de rebel·lia.