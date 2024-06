Laura Bonet Torres, estudiant de Biotecnologia: «No s’ha de tenir por de la incertesa, ja que pot ser que et faci més feliç del que esperaves»

Laura Bonet Torres (Eivissa, 2003) és una estudiant de Biotecnologia a la Universitat de Girona i està a punt d’iniciar el quart i últim any de carrera. La seva carrera és difícil d’explicar (diu ella), tant és així que invoca a la sàvia Wikipedia, aclarint que és «una àmplia branca interdisciplinària de les ciències biològiques que consisteix en tota aplicació tecnològica que utilitzi sistemes biològics i organismes vius o els seus derivats per a la creació o modificació de productes o processos per a usos específics». Confessa que li ha obert moltes portes, però la seva veritable passió és la investigació: «Encara no estic segura de si m’agradaria més anar cap a la branca de salut, investigant diagnòstics i tractaments de malalties humanes i animals, o cap a la investigació dels mars i oceans». Així i tot, apunta el seu interès en la diversitat biològica dels oceans.

Bonet destaca la seva experiència a Girona com una etapa molt enriquidora tant a escala personal com acadèmica: «El meu dia a dia té una mica de tot el que implica una vida universitària», explica. La seva rutina inclou no només l’estudi i les pràctiques obligatòries, sinó també activitats socials i esportives en les que «també es pot incloure sortir de festa, òbviament [venint d’Eivissa és impossible no fer-ho], com estar amb els meus amics i anar al gimnàs. També he estat treballant a la vegada que estudiava», relata Bonet.

Un dels records més especials per a l’eivissenca és la seva experiència en una residència universitària durant el primer any. Recomana «no saltar-se-la»: «Ha sigut una de les meves millors decisions», afirma. Aquesta experiència li va permetre conèixer gent d’arreu d’Espanya i crear els vincles que encara manté. A més, recorda amb afecte les quintades, que defineix com «un moment bastant divertit de recordar». Per altra banda, troba moltes diferències entre viure a Eivissa i a Girona, ja que «viure en la Península o viure en una illa són dues coses totalment diferents», explica. Destaca l’ambient universitari de Girona i troba a faltar la proximitat de les platges. Malgrat aquesta distància, mai deixarà d’estar enamorada d’aquesta illa, però al mateix temps vol «sortir d’ella i experimentar tot el que pugui».

Sobre l’ús de la llengua catalana no dubta a afirmar que és omnipresent a Girona. «En tot Girona es parla català. Els meus amics són de diferents llocs d’Espanya, i per això estic acostumada a parlar en castellà, però amb la resta parlo català», explica Bonet.

L’eivissenca té diversos llocs preferits a Girona, però destaca especialment el centre de la ciutat perquè li sembla «molt acollidor»: «No sé com explicar-ho, però és com que et donen ganes de viure allí i em sembla un lloc molt bonic», comenta. També recomana la muralla, des d’on es pot gaudir de vistes increïbles de la ciutat.

El pont de les Peixeteries Velles, popularment conegut com el Pont de Ferro, va ser dissenyat per Gustave Eiffel, el mateix que dissenyà la Torre Eiffel de Paris / Equipatge de mà

A les portes de tancar una etapa, Bonet també pensa en el futur. I té molt clar que vol continuar estudiant, però ara fora d’Espanya: «M’agradaria un lloc com Austràlia», subratlla, veient més possibilitats d’aprofitar la seva carrera fora del país. No oblida que en tot moment ha de perseguir la felicitat, que per a ella és «sentir-se a gust amb un mateix, envoltada de la gent adequada i prenent les decisions correctes», reflexiona.

Finalment, Bonet destaca haver acabat a Girona, tot i no ser la seva primera opció. No es penedeix de la seva decisió i, a més, llança un missatge als que creuen que tot en aquesta vida està ja fet: «Mai s’ha de tenir por de la incertesa, ja que potser et faci més feliç del que esperaves», conclou amb certesa.