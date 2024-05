Música i una taula rodona per presentar Idò!

El 26 d’abril, diverses personalitats vinculades al món del català a les Pitiüses es van reunir en el Club Diario de Ibiza per a la presentació d’Idò!, un nou projecte que inclou la publicació setmanal de quatre pàgines en català, a més d’esdeveniments presencials, per fomentar l’ús del català a les illes i la cultura a les Pitiüses. En commemoració dels 75 anys de la fundació de l’Institut d’Estudis Eivissencs, es va celebrar una taula rodona titulada ‘75 anys defensant la llengua’, on participaren Marià Mayans, president de l’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE); Felip Cirer, director de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, i Tònia Escandell, coordinadora del voluntariat lingüístic de l’IEE. La moderadora d’aquest debat va ser la professora i actriu Àngels Escandell.

Imatges de la presentació del projecte Idò! a Eivissa amb una taula rodona / Toni Escobar

Abans que la taula rodona passàs a aprofundir sobre el passat, present i futur del català a Eivissa i Formentera, Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza, va obrir l’acte elogiant el paper que, durant tota la seva història, l’IEE ha jugat en favor de la llengua catalana, no tan sols en la part lingüística, sinó també en altres àmbits com són les tradicions, la cultura i el medi ambient. Va ressaltar també la gran varietat de continguts que tindrà la secció Idò! amb el principal objectiu de promoure el català, especialment entre els joves, i destacant la col·laboració i suport de la Generalitat de Catalunya per dur endavant aquest projecte. A més, va afegir que era una gran oportunitat per «estrènyer llaços entre les illes i Catalunya» aprofitant la resta de publicacions del grup Prensa Ibérica. També va intervenir Marc Bataller, secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió del govern de la Generalitat de Catalunya, que va destacar d’aquesta aposta com un dels «fils roigs que uneixen els Països Catalans».

L’actuació de Juanjele / Toni Escobar

L’acte va concloure amb l’actuació de l’artista Juanjele, guanyador del Premi Cançó Nit de Sant Joan 2021, organitzat pel mateix Institut d’Estudis Eivissencs, amb tres cançons: la guanyadora del concurs, ‘Nit màgica de juny’, una altra cançó, encara inèdita, anomenada ‘Agafats de la mà’ i, finalment, amb una versió del grup català Doctor Prats, ‘Tu fas’.