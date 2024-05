Eivissa i la Unesco celebren les noces de plata: 25 anys de patrimoni i fires medievals

Eivissa Fira Medieval. Fa 25 anys, el 4 de desembre de 1999, la Unesco va inscriure la categoria ‘Eivissa, Biodiversitat i Cultura’ dins del conjunt de Patrimoni de la Humanitat. Per a Eivissa significà l’oportunitat de mostrar al món que l’illa podia oferir alguna cosa més que sol i platges i que, amagada darrere de les seves rígides muralles, hi havia encara un llarg llegat per descobrir.

Tot va començar a finals dels anys 80 gràcies a l’impuls de Lluís Llobet, en aquell temps president de l’Associació de Veïns de Dalt Vila, que es va presentar a la Unesco el conjunt històric de Dalt Vila per ser declarat Patrimoni de la Humanitat. Malgrat l’entusiasme amb què va ser exposada la proposta, finalment va ser rebutjada. Tothom era coneixedor que la Unesco no donava segones oportunitats. Ho recolzaven les estadístiques. Així i tot, a mitjans dels anys 90, un optimista Ajuntament d’Eivissa, dirigit per Enrique Fajarnés, del Partit Popular, va reprendre les negociacions aprofitant que el director general de la Unesco era l’espanyol Federico Mayor Zaragoza.

La fira medieval neix poc després de ser inscrita Eivissa com a patrimoni de la humanitat «La vida a la dalt vila de l’edat mitjana era extremadament dura», explica Ferrer Abárzuza

Llavors, va sorgir la idea de presentar un projecte amb un nou enfoc, més potent, un que unís cultura i medi ambient. Va ser així com es van incloure les praderes de posidònia (Posidonia oceanica) a la proposta per a la declaració de Patrimoni de la Humanitat.

Més endavant, el 13 de juny de 1999, es celebraren eleccions municipals produint-se un canvi de govern, arribant el PSOE de Xico Tarrés. Això podia suposar una aturada del projecte i que s’acabàs diluint amb el temps. Per sort, la idea de la candidatura d’oferir al món una proposta cultural i mediambiental va ser decisiva per a que agafàs més empenta. Finalment, el 4 de desembre de 1999 l’assemblea de la Unesco, celebrada a Marrakech, va votar a favor. Eivissa, per tant, entrava en aquell club exclusiu reservat només a uns pocs privilegiats.

Milers de persones visiten cada any la fira medieval. / Vicent Marí

En commemoració d’aquesta fita, cada segon cap de setmana del mes de maig es celebra la coneguda com a ‘Eivissa Medieval’. Un conjunt d’activitats i paradetes que transforma Dalt Vila en un mercat medieval ple de vida, atraient milers de residents i turistes que es traslladen mil anys enrere, trobant en els seus estrets carrerons venedors ambulants, joglars i bufons, artistes, artesans i actuacions musicals.

La 24a edició de la fira tindrà lloc els dies 9 al 12 de maig. La principal novetat d’enguany serà la seva extensió: arribarà al passeig de s’Alamera i al Martell, al port d’Eivissa. També la seva denominació canvia, passant a ser coneguda a partir d’ara com ‘Eivissa Feria Medieval’.

Vida i societat a la Dalt Vila de l’Edat Mitjana

L’historiador Antoni Ferrer Abárzuza, especialista en la història medieval de l’illa, explica que, durant l’Edat Mitjana, la vida a Dalt Vila era «espontània, orgànica, que fugia de l’artificial rectilínia i era hereva dels quatre segles en què Eivissa va ser Yabisa, amb població majoritàriament musulmana i de llengua àrab amb restes de l’amazig magrebí». Era, a més, una ciutat petita, d’unes mil cinc-centes persones, i dividida en estaments molt jerarquitzats i significativament estancs.

La mà superior, integrada per les famílies més influents i adinerades, dominava la vida política i econòmica de la regió. Aquests ocupaven els càrrecs més importants a la Universitat, l’organisme que governava el municipi conjunt d’Eivissa i Formentera, i que «posseïen extenses terres de vinya al Pla de Vila i gaudien de privilegis com major accés a la sal, essencial per a la conservació dels aliments. També eren amos de captius i participaven en el comerç marítim», detalla Ferrer Abárzuza.

Una de les moltes actuacions que animen els carrers de Dalt Vila. / Vicent Marí

D’altra banda, la mà mitjana estava composta per artesans, entre ells fusters, ferrers, boters, mestres d’aixa, calafats i picapedrers. Eren, bàsicament, aquells treballadors qualificats que treballaven amb les seves mans. Finalment, la mà de fora, majoritàriament pagesos, constituïa la base de l’estructura social de l’època.

Els eclesiàstics, encara que no nombrosos, formaven un grup a part dins de la societat pitiüsa, ja que només eren una parròquia ultramarina de l’arquebisbat de Tarragona.

Malgrat aquestes diferències, tots ells compartien un denominador en comú: «La vida era extremadament dura, marcada per la violència tan interna com enfront dels enemics, i patien la mancança freqüent de menjar», afegeix l’historiador.