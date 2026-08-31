Un microcorte de luz puede dejar a Ibiza sin hasta 4 millones de litros de agua

La oleada de apagones y cortes eléctricos registrada este verano en Ibiza, ha provocado numerosas quejas de vecinos, comerciantes e instituciones, pero también han alcanzado a infraestructuras esenciales de la isla. Las tres desaladoras de la isla, las de Ibiza, Sant Antoni y Santa Eulària, han sufrido varios episodios de interrupción eléctrica que han obligado a detener su producción, en algunos casos durante horas.

Después de estas incidencias, la dirección general de Recursos Hídricos ha trasladado a Endesa su preocupación por el impacto que los cortes están teniendo sobre las instalaciones del ciclo del agua. "Hemos trasladado nuestra inquietud a Endesa porque estos cortes de energía nos están dando más de un susto", explica Joan Calafat, director general de este departamento del Govern.

El aviso se suma a las reclamaciones realizadas durante las últimas semanas por el Govern balear y los consells de Ibiza y Formentera, que han exigido explicaciones a la compañía eléctrica por los reiterados apagones registrados en plena temporada turística. Asimismo, organizaciones empresariales como la Pimeef han denunciado las consecuencias económicas de estas incidencias y han reclamado inversiones que refuercen la red eléctrica de la isla.

Microcortes que pueden detener la producción durante horas

En el caso de las desaladoras, el problema no se limita a las interrupciones prolongadas. Un microcorte de apenas unos segundos puede ser suficiente para "paralizar completamente la instalación". "Para nosotros, las plantas de desalación no pueden tener cortes súbitos de energía porque tienen un proceso físico de alta presión. Los cortes repentinos generan problemas mecánicos muy importantes y además afectan a todo el sistema de automatización", señala Calafat.

Según el director de Recursos Hídricos, las plantas trabajan con presiones que rondan los 60 bares, que caen de forma repentina a cero cuando desaparece el suministro. Por ello, una vez recuperada la electricidad, la desaladora "no puede volver a producir inmediatamente". "Una parada de segundos para nosotros es mortal. Volver a arrancar puede tardar horas", advierte.

Cada episodio puede traducirse en un déficit de producción de entre 3.000 y 4.000 metros cúbicos de agua. "En Ibiza, un corte te puede suponer entre el 7% y el 10% de la disponibilidad de agua que tienes diariamente", apunta el director general.

Incidencias en las tres desaladoras

Los problemas se han repetido "prácticamente durante todo el verano" y han afectado en distintos momentos a las tres desaladoras de la isla. "Hemos tenido incidencias tanto en Ibiza como en Sant Antoni y Santa Eulària. No siempre en el mismo sitio, pero sí que hay incidencias. Es un problema que se viene repitiendo", explica Calafat. "Los cortes también han afectado a estaciones de bombeo y depuradoras", aunque Recursos Hídricos considera que las desaladoras son las infraestructuras más sensibles. En algunas estaciones de bombeo, además, las interrupciones eléctricas han generado problemas relacionados con vertidos.

Calafat reconoce que Endesa está realizando esfuerzos para adaptarse al aumento de la demanda, pero advierte de la vulnerabilidad del sistema insular. "Ibiza tiene un sistema eléctrico sensible. No es un que tenga demasiadas conexiones desde diferentes lugares que permitan compensar", alerta.

Asimismo, apunta al aumento del consumo en la isla debido a las altas temperaturas y a la electrificación provocada por el aumento poblacional. "Cada vez se utiliza más energía eléctrica. Esto es bueno porque es más eficiente, pero también es más exigente con el sistema eléctrico, que tendrá que invertir cantidades importantes para poder asumir este reto", concluye.