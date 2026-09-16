La vuelta al cole, un poco más fácil para 70 familias de Ibiza.

Las Joventuts Socialistes d'Eivissa (JSEi) han cerrado una nueva campaña de recogida de material escolar con la entrega de las donaciones a Cruz Roja, que se encargará de distribuirlas entre alrededor de 70 familias de Ibiza atendidas por sus programas. La iniciativa pretende facilitar que los niños y niñas de estos hogares puedan afrontar el comienzo del curso con el material escolar necesario.

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Ibiza, Iván Torres, ha sido el encargado de entregar el material y ha destacado el objetivo social de la campaña. «Nuestra prioridad es contribuir a garantizar que ningún niño de nuestra isla se quede atrás al inicio del curso por falta de recursos», ha señalado Torres. El responsable de JSEi también ha agradecido las aportaciones realizadas durante la recogida y ha destacado «el trabajo que desarrolla Cruz Roja para apoyar a las familias que todavía se encuentran en una situación de vulnerabilidad».

Menos familias que en ediciones anteriores

Este año está previsto que el material llegue a unas 70 familias, una cifra inferior a la registrada en campañas anteriores. En 2025, por ejemplo, la iniciativa benefició a alrededor de un centenar de familias atendidas por Cruz Roja. Según la nota difundida por las Juventudes Socialistas, desde Cruz Roja relacionan este descenso, entre otros factores, con el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, que habría facilitado el acceso de parte de estas personas al mercado laboral y permitido a algunas familias abandonar situaciones de mayor precariedad.

Las JSEi valoran positivamente esta evolución, aunque insisten en que sigue siendo necesario mantener iniciativas de apoyo para aquellos hogares que tienen dificultades para afrontar gastos básicos relacionados con la educación. La recogida de material escolar nació en 2012 con el objetivo de reducir las desigualdades al comienzo del curso y ayudar a que la situación económica familiar no determine el acceso de los menores al material necesario para estudiar. La edición anterior también destinó las donaciones a familias vinculadas a los programas de Cruz Roja. La campaña de este año se desarrolló durante las semanas previas al comienzo de las clases y permitió recibir aportaciones de material escolar para su posterior distribución a través de Cruz Roja.