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Ocho rutas para descubrir Sant Antoni a pie: así será la nueva temporada de marcha nórdica

La primera salida será el 20 de septiembre en Sant Mateu; las plazas son limitadas y es necesario inscribirse previamente por correo electrónico

Ruta, el año pasado, por Buscastell.

Ruta, el año pasado, por Buscastell. / A. S. A.

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Redacción Digital

Ibiza

La temporada 2026-2027 de marcha nórdica en Sant Antoni arrancará este mes con un programa de ocho salidas entre septiembre y abril por distintos puntos del municipio. La primera cita será el 20 de septiembre en Sant Mateu d’Aubarca, con salida a las 10 horas desde la zona de es Camp Vell. A partir de ahí, se celebrará una ruta al mes, con recorridos diferentes y distintos desniveles.

El calendario continuará el 10 de octubre en Sant Rafel de sa Creu; el 14 de noviembre, con la ruta Buscastell-Forada; el 19 de diciembre en Can Bonet; el 16 de enero, con el recorrido Sant Antoni-Sa Talaia; el 13 de febrero en Santa Agnès de Corona; el 13 de marzo, con la Caminada per la Dona en Caló des Moro; y finalizará el 11 de abril con la caminata de cierre de temporada en el aparcamiento de Corona.

Las salidas están abiertas a todos los públicos, pero las plazas son limitadas. Para participar es necesario inscribirse previamente a través del correo esports@santantoni.net. El Ayuntamiento pondrá además bastones de marcha nórdica a disposición de los participantes hasta agotar existencias. Se repartirán aproximadamente 30 minutos antes del inicio de cada salida.

Sin perros y con recomendación de compartir vehículo

Por motivos de logística y seguridad, no está permitida la asistencia con perros. Asimismo, desde la organización recomiendan que, en caso de acudir en grupo, se intente hacerlo con el menor número de vehículos posible.

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La programación incorpora este año nuevos recorridos con diferentes desniveles y mantiene el objetivo de combinar la actividad física al aire libre con el conocimiento de caminos y paisajes del municipio.

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