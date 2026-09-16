Ocho rutas para descubrir Sant Antoni a pie: así será la nueva temporada de marcha nórdica

La temporada 2026-2027 de marcha nórdica en Sant Antoni arrancará este mes con un programa de ocho salidas entre septiembre y abril por distintos puntos del municipio. La primera cita será el 20 de septiembre en Sant Mateu d’Aubarca, con salida a las 10 horas desde la zona de es Camp Vell. A partir de ahí, se celebrará una ruta al mes, con recorridos diferentes y distintos desniveles.

El calendario continuará el 10 de octubre en Sant Rafel de sa Creu; el 14 de noviembre, con la ruta Buscastell-Forada; el 19 de diciembre en Can Bonet; el 16 de enero, con el recorrido Sant Antoni-Sa Talaia; el 13 de febrero en Santa Agnès de Corona; el 13 de marzo, con la Caminada per la Dona en Caló des Moro; y finalizará el 11 de abril con la caminata de cierre de temporada en el aparcamiento de Corona.

Las salidas están abiertas a todos los públicos, pero las plazas son limitadas. Para participar es necesario inscribirse previamente a través del correo esports@santantoni.net. El Ayuntamiento pondrá además bastones de marcha nórdica a disposición de los participantes hasta agotar existencias. Se repartirán aproximadamente 30 minutos antes del inicio de cada salida.

Sin perros y con recomendación de compartir vehículo

Por motivos de logística y seguridad, no está permitida la asistencia con perros. Asimismo, desde la organización recomiendan que, en caso de acudir en grupo, se intente hacerlo con el menor número de vehículos posible.

La programación incorpora este año nuevos recorridos con diferentes desniveles y mantiene el objetivo de combinar la actividad física al aire libre con el conocimiento de caminos y paisajes del municipio.