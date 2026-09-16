"Oleada de sanciones" para despedir trabajadores sin indemnización al final del verano en Ibiza y Formentera, denuncia CCOO

Comisiones Obreras ha activado las alarmas en Ibiza y Formentera ante lo que considera una práctica empresarial «abusiva» y repetida de forma sistemática al final del verano. Según denuncia el sindicato, desde mediados de agosto, coincidiendo con el inicio del repliegue de la campaña turística, sus servicios jurídicos han detectado un «goteo incesante» de expedientes disciplinarios dirigidos a trabajadores de las Pitiusas. CCOO cifra ese ritmo en una media de entre dos y tres sanciones diarias y sostiene que el objetivo sería reducir las plantillas sin asumir el pago de indemnizaciones.

Aunque el sindicato asegura que esta situación empieza a extenderse a empleados de diferentes sectores, señala que el impacto está siendo especialmente importante en la hostelería, coincidiendo con el final de la temporada alta. Según la organización, determinadas empresas estarían recurriendo a lo que denomina una «ingeniería sancionadora» en lugar de tramitar despidos objetivos o, en su caso, despidos improcedentes con las responsabilidades económicas correspondientes.

El «despido disciplinario exprés»

CCOO bautiza esta práctica como «despido disciplinario exprés» y sostiene que responde a un procedimiento diseñado para acabar justificando el despido del trabajador sin indemnización. Según la denuncia sindical, el proceso comienza con una sucesión de sanciones en poco tiempo. Desde agosto, afirma CCOO, algunos trabajadores están recibiendo amonestaciones consecutivas por cuestiones que el sindicato califica de «absurdas o desproporcionadas».

Entre los motivos que cita aparecen retrasos de pocos minutos, quejas de clientes no contrastadas, pequeñas discrepancias organizativas, supuestas bajadas de rendimiento o la pérdida de confianza por parte del empresario. El sindicato considera que otro elemento clave es que muchas de esas primeras sanciones no llegan a recurrirse. A su juicio, algunas empresas aprovecharían que el trabajador no impugna las amonestaciones por «miedo al conflicto» o simplemente por falta de tiempo en plena temporada.

La acumulación rápida de estos expedientes permitiría, según CCOO, construir un «historial delictivo» —expresión utilizada por el propio sindicato— con el que posteriormente justificar un despido por indisciplina en cuestión de semanas.

El sindicato niega que detrás de estas sanciones exista una bajada real y generalizada del rendimiento de los empleados. Su interpretación es que algunas empresas buscan reducir personal después de los meses de mayor actividad turística trasladando el coste económico a los propios trabajadores y sus familias.

«No estamos ante casos aislados de mala conducta, estamos ante una estrategia patronal masiva para limpiar plantillas gratis en Ibiza y Formentera al acabar el verano. Recibir dos o tres sanciones al día en nuestros locales demuestra que se están persiguiendo objetivos de recorte económico criminalizando a los trabajadores», denuncia CCOO en la nota.

Qué recomienda hacer el sindicato ante una sanción

Además de hacer pública la denuncia, CCOO incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los trabajadores que reciban una carta de sanción. El sindicato recuerda que, cuando una empresa entrega uno de estos documentos, normalmente solicita al empleado que firme una copia. Firmar, aclara CCOO, no significa aceptar la sanción, sino únicamente acreditar que se ha recibido.

Por ello, aconseja escribir de puño y letra la expresión «no conforme», añadir la fecha y la hora exactas en las que se entrega el documento y firmar junto a esa anotación. La organización advierte de que es importante comprobar la fecha porque, según señala, pueden aparecer fechas anteriores que reduzcan el tiempo disponible para presentar una reclamación.

CCOO recomienda además exigir en ese mismo momento una copia firmada y sellada por la empresa. Si esta se negara a entregarla, aconseja fotografiar con el teléfono móvil el documento antes de abandonar el despacho. El sindicato también desaconseja negarse directamente a firmar. Explica que, en ese caso, la empresa puede recurrir a dos testigos, habitualmente encargados o compañeros afines a la dirección, para acreditar que se intentó entregar la sanción.

«Es mejor firmar como "No conforme" que negarse a firmar; así controlas tú el proceso», indica el documento. Por último, CCOO insiste en que todas las sanciones deben impugnarse, especialmente cuando llegan encadenadas y con periodos muy breves para presentar alegaciones, para evitar que su acumulación termine utilizándose como base para un posterior despido disciplinario.