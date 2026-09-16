Mareos por calor: cuándo pueden ser una señal de alerta

Los mareos en verano son frecuentes por factores como las altas temperaturas, la deshidratación, las bajadas de tensión o el esfuerzo físico. Pueden manifestarse con sensación de inestabilidad, debilidad, visión borrosa o impresión de desmayo.

Sin embargo, los expertos advierten de que no todos los mareos son inofensivos y que normalizarlos puede retrasar una consulta médica cuando existe otra causa detrás.

Por qué aumentan los mareos con el calor

Cuando las temperaturas son elevadas, el cuerpo suda más para regular su temperatura. Con el sudor se pierden agua y sales minerales.

Si esos líquidos no se reponen adecuadamente, puede disminuir el volumen de sangre circulante y bajar la presión arterial. Como consecuencia, puede llegar menos sangre al cerebro de forma momentánea y aparecer síntomas como mareo, cansancio, debilidad, visión borrosa o desmayo.

Estos episodios pueden ser más habituales después de pasar mucho tiempo al sol, tras hacer ejercicio o al levantarse bruscamente después de estar sentado o tumbado.

Los mareos por calor pueden afectar prácticamente a cualquier persona, aunque algunos grupos presentan mayor riesgo, como las personas mayores, quienes tienden a tener la tensión baja, quienes padecen enfermedades crónicas o toman determinados medicamentos.

También pueden aparecer en personas jóvenes y sanas si permanecen muchas horas expuestas a altas temperaturas, realizan ejercicio intenso o no se hidratan suficientemente.

Cuándo no conviene atribuirlo solo al calor

El doctor López Viejo, médico de familia del Hospital Universitario Los Madroños, señala que durante el verano son habituales los mareos relacionados con la deshidratación o la hipotensión.

En muchos casos desaparecen al corregir la causa, por ejemplo descansando, hidratándose o recuperando una presión arterial normal.

El especialista subraya, sin embargo, que no deben normalizarse cuando se repiten, son muy intensos o aparecen de manera repentina.

Mareo y vértigo no significan lo mismo

El mareo suele provocar sensación de aturdimiento, inestabilidad o de poder perder el conocimiento.

El vértigo, en cambio, suele generar la impresión de que la habitación, los objetos o el propio cuerpo están girando pese a que todo permanezca quieto.

Este último puede estar relacionado con alteraciones del sistema vestibular, situado en el oído interno y responsable del equilibrio.

Entre los problemas del oído interno que pueden provocar vértigo se encuentran el vértigo posicional paroxístico benigno, la neuritis vestibular y la enfermedad de Ménière.

Estas alteraciones pueden causar náuseas, vértigo, inestabilidad y dificultades para caminar. Según los especialistas, algunos pacientes pueden notar un empeoramiento durante el verano por la deshidratación, el cansancio o los cambios en los horarios de sueño.

¿Sientes mareos? Presta atención / DC Studio

Las señales que requieren atención urgente

Los expertos advierten de que el mareo también puede tener un origen neurológico y, en algunos casos, formar parte de los primeros síntomas de un problema más grave.

Desde el Hospital Universitario Los Madroños recomiendan buscar asistencia médica urgente si el mareo aparece acompañado de:

dificultad para hablar

pérdida de fuerza en un brazo o una pierna

alteraciones de la visión

problemas de coordinación

pérdida de sensibilidad

un mareo repentino y muy intenso

Estos signos pueden estar relacionados con problemas neurológicos como un ictus, determinadas lesiones cerebrales u otros trastornos del sistema nervioso.

Un episodio aislado rara vez indica un problema grave

El doctor López Viejo señala también que un mareo aislado rara vez indica una enfermedad neurológica grave.

Lo que debe llamar la atención es su combinación con otros síntomas neurológicos, la repetición frecuente de los episodios o su aparición repentina y con mucha intensidad.

Por eso, el contexto resulta fundamental. No es lo mismo un mareo leve después de permanecer horas al sol sin beber suficiente agua que un episodio inesperado acompañado de dificultad para hablar o mover una extremidad.

Cómo reducir los mareos durante los días más calurosos

Los especialistas recomiendan mantener una buena hidratación, especialmente en los días de mucho calor.

También aconsejan evitar exposiciones prolongadas a temperaturas elevadas, limitar el alcohol y levantarse despacio después de permanecer tumbado o sentado durante un periodo prolongado.

Las personas con problemas recurrentes también deberían controlar la tensión arterial.

Si los episodios de mareo, vértigo o pérdida de equilibrio se repiten, persisten o aumentan de intensidad, los expertos recomiendan una valoración médica para descartar alteraciones del oído interno o del sistema nervioso.

Fuente: Regió7