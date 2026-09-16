Un 'lugar celestial' flotante: así es Kahalani, el superyate de 55 metros que deslumbra en el puerto de Ibiza

El Kahalani, un superyate de 55 metros de eslora construido por el astillero holandés Feadship, se encuentra en el puerto de Ibiza. Entregado en 2010, el barco puede alojar hasta 11 huéspedes en seis camarotes y cuenta con espacios como jacuzzi, zonas de comedor al aire libre y plataformas de acceso directo al mar.

La embarcación fue construida desde cero para un propietario cuya identidad no ha trascendido y que anteriormente ya había tenido otro Feadship, el Sea Sedan, de 43 metros. El objetivo con Kahalani era conservar una línea estética similar, pero trasladada a unas dimensiones mayores.

El Kahalani fue puesto a la venta por primera vez en 2023 por 42,5 millones de euros. / Feadship

El nombre de la embarcación, Kahalani, es de origen hawaiano y se traduce como "lugar celestial". Navega bajo bandera de Malta.

Un diseño premiado

El exterior fue desarrollado por Feadship De Voogt Naval Architects, mientras que el interior lleva la firma del diseñador Rémi Tessier.

Precisamente el trabajo interior recibió el premio al Mejor Diseño Interior en los ShowBoats Design Awards de 2011.

El comedor interior del Kahalani. / northropandjohnson.com

En el exterior destacan las formas redondeadas, las molduras de las ventanas, las regalas de teca que recorren las cubiertas, los detalles de acero inoxidable y las líneas gris oscuro de la superestructura. A ello se suman elementos característicos de Feadship, como la proa elevada.

El interior combina acabados claros y oscuros y dispone de dos grandes salones. El ubicado en la cubierta del puente ocupa toda la manga del barco.

Seis camarotes para 11 huéspedes

La distribución interior permite alojar a 11 personas en seis camarotes, aunque una de las informaciones sobre el barco señala que la capacidad podría ampliarse fácilmente hasta 12 huéspedes.

La embarcación dispone además de dependencias independientes para una tripulación de 13 profesionales.

El camarote principal del Kahalani. / boatinternational.com

Entre sus espacios exteriores sobresale una amplia cubierta superior con jacuzzi, bar y una zona de comedor protegida con capacidad para 12 personas.

En la cubierta del puente también existe un comedor interior y exterior alrededor de una gran mesa circular para 12 comensales. Unas puertas correderas semicirculares de cristal conectan este espacio con diferentes zonas destinadas a sentarse y descansar.

En la cubierta principal de popa hay asientos integrados y unas escaleras que conducen hasta la plataforma de baño y el espacio destinado a los deportes acuáticos.

Más de 4.000 horas de navegación

Uno de los aspectos más llamativos de la trayectoria del Kahalani es su uso. Durante sus 16 años apenas ha abandonado las aguas del Mediterráneo y acumula algo más de 4.000 horas de navegación.

El barco ha permanecido en manos del mismo propietario desde su construcción y ha contado desde el principio con el mismo capitán, el equipo formado por su esposa y sobrecargo y el jefe de máquinas.

Entra en el Kahalani, el superyate de 42,5 millones de euros que está en Ibiza / boatinternational.com

La embarcación está construida con casco de acero y superestructura de aluminio y equipa dos motores Caterpillar.

Puede navegar a una velocidad de crucero de 12 nudos y alcanzar los 15 nudos de velocidad máxima.

Las cifras del Kahalani

El superyate tiene 55 metros de eslora, una manga de 10,30 metros y un calado de 3,47 metros, con una autonomía de 4.500 millas náuticas a 12 nudos.

Sus depósitos pueden albergar 101.010 litros de combustible y 29.000 litros de agua dulce.

La embarcación fue puesta a la venta por primera vez en 2023 por 42,5 millones de euros.