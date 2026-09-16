Que Aena proyecte una ampliación millonaria del aeropuerto de Ibiza sin haber concretado todavía de dónde saldrá el agua necesaria para abastecer una terminal mucho mayor. Hoy depende de cinco pozos; Sant Josep asegura que no puede conectarla a la red municipal y la futura desaladora tardará todavía varios años. Se detallan nuevas salas, puertas de embarque, oficinas, comercios y hasta una sala VIP, pero el suministro de agua sigue pendiente de futuros estudios. Mucha obra prevista y, de momento, ningún grifo asegurado.

Llama la atención

Que el director insular de Transportes relativice la saturación de las carreteras de Ibiza afirmando que aquí «con ver cuatro coches ya lo consideramos saturación». Roberto Algaba defiende que el cupo actual es suficiente y recuerda que el año pasado entraron 32.000 vehículos menos, pero al mismo tiempo admite que determinados puntos siguen colapsándose cuando todos van al mismo sitio y a la misma hora. Quizá el debate no esté en si son cuatro coches o cuarenta, sino en que los atascos siguen apareciendo allí donde ya se sabe que van a aparecer.