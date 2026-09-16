Patinetes, colchones y un permiso de conducir: el Ayuntamiento de Ibiza limpia por enésima vez el acantilado situado junto a la ciudadela Patrimonio de la Humanidad

"Todo lo que puedas imaginar más extraño aparece aquí". Así resumió este martes el regidor de Limpieza el Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Grivé, la situación medioambiental del acantilado de Baix sa Penya, donde desde hace años algunas personas incívicas arrojan residuos que van a parar directamente al mar. Esta zona se encuentra a los pies de Dalt Vila y la muralla renacentista, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

"Me llama la atención encontrar patinetes", expuso Grivé durante el acto de presentación de los trabajos de limpieza. "Patinetes eléctricos se encuentran varios. Se encuentran colchones [...] Muchos muebles y bolsas de basura, parece que es más fácil tirar la basura aquí que en el contenedor, que está a 20 metros", expresó con indignación.

Desde hace años, esta pequeña playa, accesible solamente por vía marítima, se ha convertido en el basurero del barrio de sa Penya. Algunos vecinos muy poco cívicos del barrio han elegido este punto como su vertedero particular. El Ayuntamiento de Ibiza vigila el lugar desde hace algunos años mediante una cámara de vigilancia, aunque reconoce que con las imágenes recogidas no basta para identificar a los infractores. Grivé ya ha anunciado que el Ayuntamiento cambiará la cámara por una más moderna capaz de tomar imágenes con más resolución, especialmente por la noche, para ayudar a los trabajos de identificación.

Labores de limpieza

Grivé cifró en unas 20 toneladas el peso total de los residuos que se han retirado durante cuatro jornadas de limpieza. Recuerda, además, que es la segunda vez que se realizan estas labores de limpieza en el lapso de apenas tres años. "La última vez fueron 30 [toneladas], es decir, que esta vez es menos", resumió Grivé. En esta ocasión, el coste total de la operación de los trabajos verticales de limpieza del acantilado más los traslados marítimos de basura ascienden a 13.000 euros que salen del bolsillo de los contribuyentes.

El Ayuntamiento de Ibiza limpia el acantilado situado junto a la ciudadela Patrimonio de la Humanidad / Toni Escobar

El dispositivo de limpieza cuenta con media docena de operarios que descienden por el acantilado retirando la basura que se acumula en la pendiente empleando equipos de trabajo vertical con cuerdas, arneses y sistemas de anclaje. Seguidamente, recogen los residuos que caen a la playa que está al pie del acantilado y los trasladan en una lancha de doble motor hasta la bahía de la ciudad. Atada a la lancha va una plataforma flotante, utilizada para trasladar los residuos de la arena hasta la lancha. Los operarios forman una cadena humana y, uno a uno, van extrayendo los residuos. Cuando la lancha está llena, emprenden un viaje con basura hasta el puerto de Vila. Hacen varios viajes, hasta que la playa queda limpia.

"Por tanto, pedimos a la gente que deje de hacer estas cosas, que no sean incívicos, y, si no, no nos queda más remedio que hacer lo que hacemos, que es intensificar la campaña de sanciones", alertó el conseller. Recordó que las multas por este tipo de actos incívicos pueden llegar hasta los 3.000 euros. Pero reconoce que no es tarea fácil identificar a los infractores. Grivé atribuye a la pereza la decisión de los vecinos de arrojar basura a este punto del litoral: "El que tira [la basura] por aquí no viene de muy lejos. Es gente que está por aquí cerca, que le resulta más facil venir aquí a tirarlo que en el contenedor que está 20 metros más lejos".

Cámaras de vigilancia

Cerca del acantilado, una cámara de seguridad cuelga de una pared. "Se puso precisamente para esto", explica Grivé. Lamentablemente, el Ayuntamiento no ha interpuesto ninguna sanción por arrojar residuos en este punto. La razón: la cámara no permite identificar a los vecinos que contaminan. Y menos aún de noche.

"Una cosa es que se arroje basura en un vehículo, que eso sí que se sanciona fácilmente. Y la otra es que lo haga una persona caminando. La historia es que es difícil identificar... Difícil, pero no imposible", sentenció Grivé, en referencia a los infractores. Reconoce que la tarea de identificación es más sencilla si se trata de una persona que ya está fichada por la Policía.

A pesar de todo, Grivé adelantó durante su comparecencia ante los medios que el Ayuntamiento está trabajando para cambiar las cámaras de vigilancia por unas más modernas, con más resolución. Al mismo tiempo, recuerda que el Consistorio ya cuenta con un dispositivo policial para estos casos: "Tenemos un dispositivo especial policial para vigilar estas cosas, pero al final lo que queremos es concienciar a la gente".

Grivé ha querido desmarcarse del "afán sancionador" que a veces se le atribuye a las administraciones para centrarse en la concienciación como la clave para evitar estos comportamientos incívicos. "Esperamos que esta sea la última vez que tengamos que venir a limpiar esto", ha expresado Grivé.

Los residuos se trasladaron en lancha hasta la bahía para su reciclaje. / Toni Escobar / Toni Escobar

Otros puntos negros del municipio

Durante su declaración, el conseller ha dedicado unas palabras a otras actuaciones exitosas del Ayuntamiento en esta materia. Concretamente, hizo referencia a los contenedores de Cas Mut, un punto habitual de vertidos incontrolados. "Ha disminuido mucho, gracias a las cámaras y a las sanciones que se imponen", ha detallado Grivé, quien también ha citado los contenedores de la calle Bisbe Llocer, en Cas Serres: "Desde que se ha puesto una cámara y tres o cuatro sanciones, ha bajado muchísimo el incivismo. Es lo que hemos ido haciendo, ampliando la vigilancia".

Al finalizar las declaraciones a los medios, tuvo lugar un curioso hallazgo: entre los arbustos, Grivé divisó el permiso de conducir de un ciudadano, junto a otras tarjetas que alguien había arrojado, probablemente después de cometer un hurto. El regidor de Limpieza se llevó el permiso de conducir con la intención de entregarlo a la policía.

Entre el 1 de enero y el 8 de agosto de este año, el Ayuntamento ha tramitado 61 denuncias relacionadas con la gestión incorrecta de residuos y otras 24 por no recoger los excrementos de mascotas en la vía pública. Grivé ha anunciado que el equipo de gobierno continuará luchando contra las conductas incívicas, ampliando la vigilancia, trabajando en la concienciación ciudadana y, cuando sea necesario, tramitando sanciones a aquellos que incumplan la ordenanza municipal.