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Juegos, pintura y manualidades para aprender sobre igualdad

Juegos, pintura y manualidades para aprender sobre igualdad | JLRIBASPHOTO

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El fin de semana pasado, 22 niños y niñas, acompañados de 26 familiares, participaron en talleres de pintura, dinámicas de juego y manualidades en la playa de Talamanca. Las actividades, de una hora y media de duración, tuvieron como objetivo fomentar la concienciación en materia de igualdad.

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