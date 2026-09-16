Ibiza recauda fondos para llevar agua segura a las comunidades afectadas por las inundaciones en Nepal

La solidaridad de Ibiza con Nepal vuelve a ponerse en marcha tras las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que han afectado al país asiático. La ONG Vía Oberta, con más de dos décadas de trabajo sobre el terreno, ha activado junto a entidades, profesionales y particulares de la isla distintas iniciativas para recaudar fondos destinados a la respuesta de emergencia. La relación de la organización con Nepal se remonta a más de 20 años y ha permitido crear un vínculo estrecho con numerosas personas de Ibiza. Ahora, ese lazo se traduce en una nueva movilización solidaria con actividades que comenzarán este mismo fin de semana.

La primera cita será este sábado, de 11 a 13 horas, organizada por Budoka Solidario, entidad que, al igual que el restaurante Namaste, destina el 3% de sus ingresos a Vía Oberta. En esta ocasión se ofrecerá un curso de técnicas de equilibrio hormonal y rejuvenecimiento mediante pares biomagnéticos, impartido por Joan Roig, profesor y terapeuta formado por el doctor Isaac Goiz. También este fin de semana, los días 19 y 20 de septiembre, se celebrará el Festival de India en Boutique Hostal La Curandera de Salinas, a partir de las 9.30 horas. La programación incluirá actividades relacionadas con la cultura y las tradiciones de India y está prevista la visita de la casillería del Cónsul de la India en Barcelona.

La programación continuará el 3 de octubre, de 11 a 13 horas, con un taller de longevidad vital impartido por Elisabetta Banducci, copropietaria de Budoka Salud y terapeuta certificada en Ibiza en Natural Bio Lifting. La sesión combinará gimnasia facial, Chi Kung o Qi Gong y reflexología vietnamita. Estas propuestas son solo el inicio de una agenda más amplia de seminarios, cursos y talleres vinculados a la salud y el bienestar, con el objetivo de unir conocimiento, autocuidado y solidaridad.

El acceso al agua, prioridad de la respuesta

Más allá de las actividades organizadas en Ibiza, Vía Oberta ha presentado un proyecto de emergencia al Fons Pitiús de Cooperació centrado en una de las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno: recuperar el acceso a agua segura para la población afectada. La intervención se desarrollaría junto a la entidad local Lauruk Samudayik Sewa Sanshta (LSSS), con la que Vía Oberta trabaja en Nepal desde 2002. El proyecto contempla el suministro temporal de agua mediante camiones cisterna a las personas que hayan perdido el acceso a sus fuentes habituales, así como la identificación de los daños sufridos en los sistemas comunitarios de abastecimiento.

También se prevé reparar o sustituir los elementos prioritarios, como tuberías, conexiones, válvulas, depósitos o tanques, y hacer un seguimiento posterior junto al Comité de Agua, el Comité de Mujeres y representantes de las comunidades. Además, se identificarán aquellas necesidades que requieran actuaciones posteriores de recuperación o rehabilitación.

Una misma ayuda desde Ibiza

Todos los fondos obtenidos a través de las donaciones particulares y de las actividades solidarias vinculadas a esta emergencia se destinarán a la intervención humanitaria en Nepal. A estas aportaciones podría sumarse una subvención de 15.000 euros solicitada al Fons Pitiús de Cooperació, en caso de que sea aprobada. De esta manera, tanto las aportaciones ciudadanas como los posibles recursos públicos irán destinados a una misma respuesta sobre el terreno, centrada inicialmente en garantizar agua segura y recuperar los sistemas comunitarios dañados.

Vía Oberta ha agradecido especialmente la implicación de las entidades, profesionales y particulares que están aportando tiempo, conocimientos y recursos para que la solidaridad de Ibiza llegue directamente a las comunidades afectadas en Nepal.