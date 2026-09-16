Ibiza inicia obras para frenar las filtraciones de agua marina en la red de saneamiento

El Ayuntamiento de Ibiza tiene previsto iniciar este miércoles las obras para el sellado de infiltraciones de agua marina en la red de saneamiento de Vila. El Consistorio ha indicado, además, que "la actuación se llevará a cabo por fases, para minimizar las molestias" y recomienda "seguir la señalización provisional".

El Ayuntamiento ha explicado también que la actuación consistirá en la instalación de "nuevos colectores de aguas residuales y pluviales con mayor capacidad y estanqueidad para evitar la intrusión marina y mejorar la evacuación en episodios de lluvia".

En cuanto a los periodos de ejecución, la actuación se desarrollará en cuatro etapas. En la primera, correspondiente a la fase cero, se realizarán trabajos en los pasos de peatones de la calle Carles V. La segunda, fase uno, tendrá lugar del 1 al 25 de octubre, mientras que en la tercera, fase dos, y en la cuarta, fase tres, se actuará del 26 de octubre al 21 de noviembre y del 23 de noviembre al 22 de diciembre, respectivamente.

Así, si se cumplen los plazos previstos por Vila, las obras, que comenzarán cuando ya se acerca el final de la temporada turística en la isla, tendrán una duración aproximada de tres meses y estarán finalizadas justo antes del inicio de la Navidad.

Los trabajos de mejora se llevarán a cabo en las calles Carles V y Diputat Josep Ribas, ambas ubicadas en el centro de la ciudad y a pocos metros de la primera línea del puerto de Ibiza. Cabe destacar que se trata de dos puntos especialmente problemáticos que habitualmente quedan inundados durante episodios de lluvias torrenciales, como ocurrió hace casi un año, el 30 de septiembre de 2025, con las condiciones meteorológicas extremas provocadas por la tormenta 'Ex Gabrielle' en Ibiza.

Más actuaciones previstas por el Consistorio

Al margen de los trabajos de mejora en las calles Carles V y Diputat Josep Ribas, el Ayuntamiento tiene previstas más actuaciones para mejorar la evacuación del agua en episodios de lluvias torrenciales. Es el caso de los tanques de tormentas, depósitos subterráneos destinados a evitar inundaciones y a reducir la cantidad de residuos sólidos que llegan al mar.

En este sentido, el alcalde del municipio, Rafael Triguero, en declaraciones a Diario de Ibiza el pasado 8 de junio, durante la inauguración del primer tanque de tormentas de Vila, ubicado en la calle Fray Luis de León, en Platja d'en Bossa, afirmó: "Debería haber tanques de tormentas en todos los barrios del municipio". El técnico municipal David Jiménez agregó: "Seguramente se harán más y será el primero de muchos. La realidad es que, a causa del cambio climático, cada vez hay y habrá más lluvias torrenciales y, ante ello, serán necesarias más infraestructuras como estas y, con ello, ir trazando una red de tanques. Poco a poco hay un plan para tratar de ejecutar más proyectos de esta índole". Eso sí, por el momento se desconoce si se han producido novedades al respecto.

Además de los tanques de tormentas, otra de las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Ibiza, también con el objetivo de evitar las filtraciones de agua marina en la red de saneamiento —una circunstancia que dificulta el funcionamiento de la depuradora—, es el sellado de pozos. De hecho, el Consistorio informó a principios de junio de que iba a sellar un total de 24 pozos en el municipio: 21 en Talamanca y tres en el puerto de Ibiza.

Sin embargo, aunque estaba previsto que esta actuación comenzase antes de julio, finalmente se ha pospuesto hasta este mes de septiembre debido a la dificultad de intervenir durante la temporada alta. Los trabajos en los tres pozos del puerto, por su parte, ya estaban previstos para después del verano.

Todas estas actuaciones cobran especial relevancia ante la previsión de nuevos episodios de lluvias intensas en Ibiza. La Aemet ha activado para este jueves, 17 de septiembre, la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas en las Pitiusas.