Cómo conseguir gratis un vuelo en globo durante el Ibiza Balloon Festival

El Ibiza Balloon Festival ofrece dos oportunidades para conseguir gratis un vuelo en globo durante la celebración del evento, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de septiembre. Una de ellas está abierta al público general a través de un sorteo en Instagram, mientras que la segunda está dirigida a niños y niñas de entre 5 y 12 años mediante un concurso de dibujo.

La primera opción consiste en participar en un sorteo de un vuelo en globo para dos personas. El premio permitirá al ganador disfrutar de la experiencia acompañado durante uno de los tres días del festival.

Para entrar en el sorteo hay que dar ‘me gusta’ a la publicación correspondiente, mencionar a un amigo en los comentarios y seguir las cuentas @enjoyibizactivities y @ibiza_englobo. La organización señala que se puede participar varias veces y que “cuantas más veces participes, más opciones tienes”.

El plazo estará abierto hasta el 17 de septiembre a las 12.00 horas. Ese mismo día se anunciará al ganador y la organización contactará con él por mensaje privado para confirmar el día y la hora del vuelo.

Un concurso de dibujo para los más pequeños

La segunda forma de conseguir un vuelo gratis está pensada para niños y niñas de entre 5 y 12 años. Con motivo de la segunda edición del Ibiza Balloon Festival, se ha convocado un concurso de dibujo infantil bajo el lema de imaginar “la magia de los globos aerostáticos”. El premio será un viaje en globo para el menor ganador y un acompañante adulto.

Para participar, los menores deberán realizar un dibujo inspirado en los globos aerostáticos. Después, un adulto deberá subirlo a sus historias de Instagram y etiquetar a @educaconemocion.

También habrá que enviar una fotografía del dibujo al correo infoeducaconemocion@gmail.com, indicando el nombre y la edad del niño o niña, el nombre y apellidos de un adulto, su cuenta de Instagram y un número de teléfono.

Además, será necesario seguir las cuentas @enjoyibizactivities, @educaconemocion, @ibizaexperience365 y @ibiza_en_globo.

En este caso, el plazo termina el jueves 17 de septiembre a las 16 horas. El ganador se dará a conocer una hora después, a las 17 horas, a través de las redes sociales de la organización. El vuelo obtenido mediante el concurso infantil podrá realizarse el sábado 19 o el domingo 20 de septiembre.