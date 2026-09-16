El GEN-GOB exige frenar la ampliación del aeropuerto de Ibiza ante la previsión de alcanzar los diez millones de visitantes en 2031

El GEN-GOB ha reclamado que se paralicen los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Ibiza, Mallorca y Menorca y ha defendido la necesidad de avanzar hacia un modelo de decrecimiento turístico. En el caso de Ibiza, el grupo ecologista centra especialmente sus críticas en el aumento continuado de la presión turística y en las previsiones de crecimiento de pasajeros para los próximos años.

Según los datos incluidos en el comunicado conjunto de las tres secciones del GOB, el aeropuerto de Ibiza superó las 85.000 operaciones aéreas en 2025, mientras que Mallorca se acercó a las 250.000 y Menorca rebasó las 37.000. La organización considera que ampliar la capacidad aeroportuaria supone “dar alas a un modelo de massificación turística que ya ha superado ampliamente los límites ambientales, territoriales y sociales de las islas”.

En el caso de Ibiza, el GEN-GOB subraya que la isla, con 572 kilómetros cuadrados y unos 160.000 residentes, ya soporta una fuerte presión sobre el territorio, el agua, las infraestructuras y la vivienda, especialmente durante la temporada alta. El colectivo afirma además que este año se han superado los nueve millones de visitantes y que las previsiones apuntan a que la cifra podría alcanzar los diez millones en 2031.

267 millones de inversión prevista en Ibiza

El comunicado también pone el foco en las inversiones previstas dentro del DORA III. Según el GOB, el programa contempla alrededor de 1.000 millones de euros para los aeropuertos de Baleares, de los que 267 millones corresponderían a Ibiza, 600 millones a Mallorca y 170 millones a Menorca.

Para el grupo ecologista, estos recursos deberían destinarse a mejorar servicios e infraestructuras para la población residente y no a facilitar un incremento de la capacidad turística. “La solución no es hacer más grande la puerta de entrada, sino reducir la presión que soporta la isla”, sostiene el comunicado en referencia a Ibiza.

El GEN-GOB argumenta que el crecimiento del aeropuerto no responde tanto a las necesidades de conectividad de la población residente como a la posibilidad de incrementar todavía más la llegada de turistas.

Archivo - Cartel del aeropuerto de Palma / AENA - Archivo

Mallorca roza los 34 millones de visitantes

La organización también advierte de la situación de Mallorca, donde en 2025 se registraron cerca de 250.000 operaciones aéreas. Según sus datos, la isla ha alcanzado este año casi los 34 millones de visitantes y las previsiones apuntan a superar los 35 millones en 2031.

El GOB considera que este aumento continuado de la capacidad aeroportuaria puede agravar problemas que ya afectan a las islas, como la congestión de las carreteras, la presión sobre la vivienda, el consumo de agua y energía, la generación de residuos o la transformación del territorio. La entidad sostiene que “no necesitamos más aeropuertos ni más capacidad para hacer llegar más turistas”, sino establecer límites al crecimiento y priorizar la calidad de vida de los residentes.

El auge de los jets privados en Ibiza

Uno de los datos que el GEN-GOB destaca especialmente es el crecimiento de las operaciones de jets privados en Ibiza. Según el comunicado, durante todo 2025 se contabilizaron 8.441 operaciones de este tipo, mientras que solo hasta agosto de 2026 ya se habían registrado 8.127, una cifra cercana a la de todo el ejercicio anterior.

Mallorca e Ibiza, señala la organización, continúan figurando entre los aeropuertos españoles con mayor número de operaciones de aviación privada.Para el colectivo, este dato refleja la relación entre el crecimiento de la conectividad aérea y “un modelo de turismo de alto impacto ambiental y territorial”.

Jets estacionados en la plataforma del aeropuerto de Ibiza. / César Navarro Adame

Vivienda, agua y presión sobre el territorio

El GEN-GOB vincula el crecimiento turístico con algunos de los principales problemas que afronta Ibiza. Entre ellos menciona el precio de la vivienda, el aumento del coste de vida y las dificultades de jóvenes y familias para acceder a un alquiler o emanciparse en la isla.

También alerta sobre la situación de los acuíferos de Ibiza, que describe como afectados por la sobreexplotación y el deterioro, mientras las desaladoras tienen cada vez más peso en el suministro de agua.

A juicio de la organización, continuar aumentando el número de visitantes implica también mayores necesidades de agua, energía, movilidad e infraestructuras.

Reclaman límites a vuelos y pasajeros

Las tres secciones del GOB plantean cuatro reivindicaciones principales: detener las ampliaciones de capacidad aeroportuaria de Mallorca, Menorca e Ibiza; evitar que las actuaciones en los aeropuertos respondan a expectativas de crecimiento turístico; establecer límites efectivos al número de vuelos y pasajeros; y priorizar las inversiones públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de la población residente.

El colectivo defiende que hablar de decrecimiento turístico no significa cerrar los aeropuertos, sino “reequilibrar el modelo”, reducir la presión turística y apostar por estancias más largas y una actividad que genere valor sin aumentar los impactos sobre el territorio y los recursos naturales.

“El debate no es si caben más aviones, sino si queremos continuar haciendo crecer un modelo que expulsa a las personas residentes y consume los recursos que necesitamos para vivir”, concluye el comunicado.