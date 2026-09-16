Los estudiantes de Medicina de la Universitat de Mallorca podrán hacer prácticas en Ibiza con el Grupo Policlínica

La Universitat de Mallorca (UMAC-Adema) y Grupo Policlínica han firmado un convenio de colaboración que permitirá a futuros estudiantes de Medicina, Biomedicina e Ingeniería de la Salud y Biomédica realizar parte de sus prácticas académicas en el Hospital Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Eivissa.

El acuerdo establece un marco estable para desarrollar formación en un entorno sanitario real y prevé que cada alumno cuente con un tutor académico de UMAC y otro de Grupo Policlínica. Las prácticas tendrán además reconocimiento académico dentro de los correspondientes planes de estudio.

La universidad plantea esta colaboración como uno de los primeros pasos de su dimensión interinsular y considera que facilitar que los estudiantes conozcan la realidad sanitaria de Eivissa puede contribuir, a medio y largo plazo, a generar y retener talento sanitario y a paliar el déficit de determinados profesionales.

El presidente del Consejo de Gobierno de UMAC, Diego González, ha defendido que «queremos que la Universitat de Mallorca tenga una verdadera dimensión interinsular y que Eivissa forme parte activa de su desarrollo». Según González, el convenio permitirá vincular la formación universitaria con las necesidades de la isla y que los futuros profesionales puedan plantearse desarrollar en Eivissa su trayectoria laboral.

Una «puerta de entrada» al mercado laboral

Desde Grupo Policlínica, su director general, David Medina, ha destacado que el acuerdo supone «mucho más que la posibilidad de acoger alumnos en prácticas» y permite a los estudiantes conocer desde dentro el funcionamiento de un hospital.

El director de Recursos Humanos del grupo, Álvaro Moreno, apunta al déficit de profesionales que afronta el sector sanitario y señala que el objetivo es que las prácticas puedan convertirse también en «una puerta de entrada al mundo laboral». «Queremos detectar talento, acompañarlo y, siempre que sea posible, ofrecer oportunidades para que esos estudiantes puedan continuar su trayectoria profesional con nosotros», afirma.

Becas específicas para estudiantes de Ibiza

La visita de los responsables de UMAC a la isla incluyó también una reunión con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, para presentar las principales líneas del Plan Estratégico de la universidad y estudiar posibles colaboraciones en formación, sanidad e investigación.

Adema prevé además impulsar becas dirigidas específicamente a estudiantes de Ibiza para facilitar su acceso a los estudios de la Universitat de Mallorca. El proyecto global de UMAC contempla más de 9 millones de euros en becas y ayudas durante los próximos diez años, especialmente para alumnado de menor renta y con alto rendimiento académico.

El Plan Estratégico contempla una inversión cercana a los 73 millones de euros, aproximadamente la mitad de la cual ya se ha ejecutado en infraestructuras universitarias destinadas a docencia, investigación y actividad clínica. La institución ha presentado además 19 memorias de nuevas titulaciones de grado y máster ante la AQUIB y prevé comenzar a implantarlas progresivamente a partir del curso 2027-2028, una vez superados los procesos de evaluación, verificación y autorización.