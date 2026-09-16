«Durarán tres días»: las nuevas escaleras mecánicas de Puig des Molins dividen opiniones antes de estrenarse

Las escaleras mecánicas de Puig des Molins todavía no han empezado a funcionar y ya han conseguido algo: abrir un buen debate entre los lectores de Diario de Ibiza, según la pregunta lanzada en Facebook: ¿Crees que es buena idea instalar escaleras mecánicas en Ibiza? Y, como suele ocurrir cuando se mezclan obras públicas, accesibilidad, mantenimiento y dinero, las respuestas fueron bastante menos simples que un sí o un no.

Entre quienes contestan de forma breve hay tanto partidarios como detractores. Algunos lectores responden directamente que sí, mientras otros se limitan a un no rotundo. Pero la conversación se vuelve bastante más interesante cuando empiezan los matices. Uno de los argumentos que más se repite entre quienes ven con buenos ojos el proyecto es su utilidad para las personas mayores y para quienes tienen problemas para salvar desniveles pronunciados.

Marcelo Medina lo resume de forma clara: «Estaría muy bien la verdad, sobre todo para los mayores de esa zona». Carolina Cardona coincide: «Sí, hay gente dependiente que necesita facilidades». Lisa Allegretti también cree que es positivo instalar mecanismos que faciliten el desplazamiento de quienes lo necesitan, aunque introduce un matiz: «Creo que es buena idea instalar mecanismos que ayuden a quienes realmente los necesitan por algún tipo de discapacidad, pero al mismo tiempo deberíamos promover el movimiento y la actividad física en todas las edades».

Jose Campos cuenta además una experiencia personal: «Mi padre tiene una minusvalía y no podíamos bajar de los molinos para darle un paseo». A su juicio, una cinta inclinada sería más útil que unas escaleras, porque «las sillas de ruedas no bajan esas escaleras». Juan Manuel Grijalvo tampoco apuesta por la solución elegida: «No. Es mucho mejor poner ascensores y montacargas».

«Si funcionan, sí»

Pero si hay una preocupación que aparece una y otra vez entre los lectores es el mantenimiento. Tony Bonet Planells lo resume probablemente mejor que nadie: «¿De dónde a dónde?... si funcionan sí». Giuseppe Rubino también considera que la idea puede ser buena, aunque con una condición: «Es buena idea pero a ver luego el mantenimiento que se hace». Y ahí aparece inevitablemente un precedente que varios usuarios recuerdan: las escaleras del Cetis. Regina Falangina pronostica: «Luego pasará como con las escaleras del Cetis que funcionan cuatro días al año».

Montoro Mintiro insiste en la misma comparación: «Pero han de funcionar, que las del Cetis la mayoría de veces están apagadas». Maria Marcos Mari es todavía más escéptica: «¡Durarán tres días!». Paula Llorente tampoco confía demasiado en su futuro: «No. Eso no van a durar nada.....». Juan Marí Riera lleva el argumento un poco más lejos y vaticina: «Será todo un experimento. Pero acabarán inoperativas por falta de mantenimiento. Puig d'es Molins no es Montjuïc».

Instalan las primeras escaleras mecánicas de Ibiza / J.A. Riera

Otro de los interrogantes está en cómo responderán las nuevas instalaciones a la intemperie. Alberto Sánchez Cañas pregunta: «Irán cubiertas, imagino, porque si no funcionarán día si y día no». Frederic Joffard también pone el foco en ese asunto: «Espero que pongan un techo en esa escalera, porque si no, como en el Cetis, que no funciona». Más allá del tono, la idea de fondo vuelve a ser la misma: para muchos lectores el problema no está tanto en instalar las escaleras como en garantizar que funcionen de manera estable.

Caminar también tiene defensores

Hay asimismo quienes consideran que facilitar demasiado los desplazamientos puede tener una cara menos positiva. Carmen Costa defiende directamente las escaleras tradicionales: «Cuando mueves los pies mueves el corazón», escribe para reivindicar el ejercicio físico. Susana Maura Gamero también ironiza sobre una sociedad cada vez más dependiente del coche y de mecanismos para evitar caminar: «Si para ir a la esquina usan el coche (...) vamos aa nacer sin piernas, como sigamos así». El contrapunto lo pone Mimi Piedra, que recibe positivamente el proyecto y escribe: «Está perfecto, pero a ver cuándo las terminan para hacer uso de ellas y ganar salud».

Como era de esperar, Facebook también convierte el debate en un pequeño catálogo de lugares en los que vendrían bien soluciones para salvar pendientes. Carlos Álvarez apunta directamente a uno de los desniveles más conocidos de Vila: «Para subir a Dalt Vila no estaría nada mal». Roque López Morcillo iría todavía más lejos: «No solo allí. También para acceder a la Catedral. Y desde el Ayuntamiento». Y Raul O Rufo traslada la idea fuera de la ciudad: «Hacen falta unas escaleras mecánicas para bajar a Cala Saladeta».

Carolina Avilar

No falta tampoco el humor. Sebastián Pietrantoni abre el abanico de infraestructuras con un comentario difícil de superar: «Luego un metro, luego un tranvía, luego un túnel submarino con Formentera y puedo seguir...». Ángel González García lo simplifica todavía más: «Mejor un teleférico». Christian Béjar, por su parte, pregunta si las nuevas escaleras servirían «para subir a las puertas del cielo?».

También están los lectores que directamente cuestionan la prioridad de la actuación. Isabel García Vargas reclama que antes se intervenga en las aceras: «Que arreglen las aceras, que están todas levantadas y tropiezas continuamente. Mi marido se ha caído unas cuantas veces y yo también». Francisco Mayans es mucho más contundente y considera que el dinero podría haberse destinado a «una materia más productiva y beneficiosa para los ciudadanos».