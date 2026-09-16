Curva de la felicidad
Esta es la edad en la que somos menos felices, según una investigación
La investigación de David Blanchflower y Andrew Oswald relaciona la mediana edad con más ansiedad, tristeza, estrés, soledad e inquietudes
Abril Benítez
La felicidad puede variar a lo largo de la vida y una investigación de los economistas David Blanchflower y Andrew Oswald analizó precisamente cómo se relaciona con la edad.
Ambos expertos, profesores de las universidades de Dartmouth y Warwick, respectivamente, estudiaron la conocida como curva de la felicidad y observaron que durante la edad adulta, especialmente entre los 40 y los 50 años, las personas muestran más miedos e inquietudes.
El punto más bajo de la curva de la felicidad
El trabajo fue publicado en 2008 en la revista Social Science & Medicine y tuvo en cuenta distintos factores relacionados con el bienestar, entre ellos la infelicidad, la ansiedad, la soledad, la tristeza, el estrés y los problemas para dormir.
También se valoraron aspectos como la pérdida de confianza y la sensación de fracaso.
Según las conclusiones de la investigación, el momento de mayor infelicidad se sitúa en los 47,2 años en los países desarrollados y en los 42,8 años en los países en desarrollo.
La llamada crisis de la mediana edad
El estudio vincula este periodo con la conocida como crisis de la mediana edad, que puede coincidir con situaciones como el estancamiento laboral, objetivos vitales no alcanzados o una visión más realista del entorno.
También señala que los problemas económicos o de salud pueden influir directamente en la felicidad durante esta etapa.
Fuente: Regió7
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