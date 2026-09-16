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Arde un coche estacionado en la avenida de Cala Martina

Hasta el lugar se desplazaron cinco bomberos con un camión autobomba pesado

Parque Insular de Bomberos de Ibiza.

Parque Insular de Bomberos de Ibiza. / Toni Escobar

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Un coche ha ardido esta madrugada en la avenida de Cala Martina, a la altura del número 33, en el término municipal de Santa Eulària.

El Parque Insular de Bomberos de Ibiza recibió el aviso del servicio de Emergencias 112 alrededor de la una de la madrugada. Hasta el lugar se desplazaron cinco bomberos con un camión autobomba pesado.

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El vehículo se encontraba estacionado cuando comenzó a arder. Los efectivos sofocaron el incendio y dieron por finalizado el servicio aproximadamente una hora y media después.

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