Sucesos
Arde un coche estacionado en la avenida de Cala Martina
Hasta el lugar se desplazaron cinco bomberos con un camión autobomba pesado
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Un coche ha ardido esta madrugada en la avenida de Cala Martina, a la altura del número 33, en el término municipal de Santa Eulària.
El Parque Insular de Bomberos de Ibiza recibió el aviso del servicio de Emergencias 112 alrededor de la una de la madrugada. Hasta el lugar se desplazaron cinco bomberos con un camión autobomba pesado.
El vehículo se encontraba estacionado cuando comenzó a arder. Los efectivos sofocaron el incendio y dieron por finalizado el servicio aproximadamente una hora y media después.
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