Una antigua casa de campo payesa de Ibiza con diez habitaciones sale a la venta por 1,45 millones de euros

Una antigua finca payesa situada en es Cubells, en el municipio de Sant Josep, ha salido a la venta por 1.450.000 euros a través del portal Idealista. La propiedad cuenta con 500 metros cuadrados construidos, diez habitaciones, ocho baños y una amplia parcela rústica de 18.910 metros cuadrados. El inmueble se comercializaba anteriormente por 1.740.000 euros, por lo que el precio actual supone una rebaja del 17%.

Según detalla la inmobiliaria en el anuncio, la finca se encuentra “en el corazón del paisaje rural de Ibiza, rodeada de campos verdes, muros de piedra seca y un entorno natural auténtico”. La propiedad necesita una reforma integral, pero mantiene la configuración y los elementos propios de una antigua casa payesa.

La construcción dispone de 245 metros cuadrados útiles y conserva, según el anuncio, “volúmenes originales y elementos tradicionales que mantienen el alma de la arquitectura ibicenca”.

Una finca para reformar

La vivienda se encuentra en una parcela de carácter rústico organizada en bancales. La agencia destaca que el entorno ofrece privacidad, tranquilidad y vistas abiertas al campo y a las colinas del interior de la isla.

El estado actual del inmueble obliga a acometer una reforma integral, circunstancia que la inmobiliaria presenta como una oportunidad para plantear un proyecto a medida. El anuncio señala que esta intervención permitiría “respetar el carácter histórico de la finca y adaptarlo a estándares contemporáneos de confort, sostenibilidad y diseño”.

La amplitud del terreno permitiría además crear distintas zonas exteriores, como jardines, terrazas o espacios de ocio integrados en el entorno rural.

Una vista del inmueble. / Idealista

Uso residencial o turístico

La inmobiliaria plantea dos posibles usos principales para la propiedad. Por un lado, una gran residencia privada vinculada al paisaje rural de es Cubells. Por otro, un eventual proyecto de agroturismo, siempre condicionado a la normativa vigente y a las autorizaciones necesarias.

En este sentido, el anuncio sostiene que “la superficie de la finca y su configuración ofrecen una clara proyección para desarrollar un proyecto de agroturismo”.

La propia inmobiliaria subraya que la tipología de la construcción, el entorno agrícola y la privacidad del terreno podrían convertir la propiedad en una base para un alojamiento rural de alto nivel.

Casi 19.000 metros cuadrados de terreno

Uno de los principales atractivos de la propiedad es precisamente la extensión de la parcela, que alcanza los 18.910 metros cuadrados. La agencia señala que el terreno ofrece espacio suficiente para imaginar un proyecto en el que “la arquitectura tradicional y el entorno rural se conviertan en los grandes protagonistas”. La finca, situada en el diseminado de Can Truy.

La inmobiliaria define el inmueble como una propiedad con “identidad, historia y un alto potencial de revalorización en Ibiza” y destaca la escasez de este tipo de fincas tradicionales en la isla.