Una vecina de Ibiza, autora de una foto espectacular: “Estaba regando los geranios y de repente veo una escalera flotando”

María José Maicas estaba en la azotea arreglando sus plantas cuando de repente vio una escalera mecánica por los aires, levantada por una gran grúa. No se lo pensó dos veces y fue a por su móvil para inmortalizar la peculiar imagen que está pasando de móvil a móvil, de Whatsapp a Whatsapp, tan espectacular que la primera pregunta que cualquiera se hace es si es una imagen falsa creada con IA. "Estaba yo en la terraza regando los geranios y al levantar la vista de repente la he visto ahí flotando y he corrido a hacer la foto", explica la vecina, que se entera por este diario de que la imagen que ha tomado hoy está corriendo como la pólvora, y no solo entre la gente del barrio.

La impactante foto de las "escaleras flotando" en Ibiza. / María José Maikas

Maicas sabía que los trabajos para instalar la escalera mecánica empezaban este martes, pues implican restricciones de tráfico en varias calles de la zona que ha anunciado el Ayuntamiento de Ibiza, pero en el momento en que estaba revisando sus plantas no lo recordaba. La impactante visión de la gran escalera en vilo sobre la ciudad le recordó de golpe esta obra, muy reclamada por los vecinos del barrio "desde hace veinte años", según ella misma subraya. La perspectiva desde el edificio de tres plantas donde vive Maicas acentúa la sensación de irrealidad de la imagen que ha logrado captar y que lleva el paso de convertirse en viral.

Las escaleras mecánicas facilitarán el acceso al barrio de Puig des Molins.