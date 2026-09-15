Movilidad
Sancionan a 17 caravanas en Santa Eulària en un solo día
Seis vehículos no tenían cupo, diez carecían de seguro y una fue denunciada por acampada ilegal
Las inspectoras del Consell de Ibiza, en coordinación con la Policía Local de Santa Eulària, sancionaron este lunes a 17 caravanas estacionadas por distintas infracciones, según ha informado el director insular de Transportes, Roberto Algaba.
En concreto, los agentes y las inspectoras denunciaron a seis caravanas por no disponer de cupo, a diez por carecer de seguro y a una por acampada ilegal.
Algaba ha difundido la actuación a través de su cuenta en X y ha destacado la coordinación entre ambas administraciones. «La coordinación entre instituciones funciona», ha señalado.
En las imágenes que adjuntan la información pueden verse distintas caravanas estacionadas en el aparcamiento cercano al Centro de Salud de Santa Eulària. Se trata de un solar de grandes dimensiones en el que aparcan cientos de coches cada día y que carece de gálibos de acceso por el momento.
La intervención se enmarca en las labores de inspección y control sobre este tipo de vehículos y su estacionamiento en el municipio de Santa Eulària. En esta línea, el pasado mes de mayo, el Consell de Alcaldes extraordinariose marcó como objetivo coordinar todas las acciones que se realizan alrededor de la isla, para evitar que las caravanas acaben rotando en función de si hay más presión en un municipio o en otro.
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