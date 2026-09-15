La polémica fiesta del eclipse en Sant Antoni acaba en expediente: el Govern investiga el Feels Like Festival

La diputada socialista Pilar Costa ha denunciado en el pleno del Parlament celebrado este martes "chanchullos" en la dirección general de Costas y ha advertido al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, de que no le conviene que "se estén amañando expedientes", porque podría acabar "ahogándole políticamente".

Costa ha centrado sus críticas en la autorización del Feels Like Festival, celebrado el pasado 12 de agosto en la playa de s’Arenal, en Sant Antoni, coincidiendo con el eclipse y con entradas de alrededor de 50 euros.

Según la socialista, Costas emitió varios informes desfavorables sobre la fiesta y el 7 de agosto, una técnica del servicio de autorizaciones volvió a informar en contra. Ese mismo día fue destituida la entonces directora general de Costas, Xisca Ferrer, y nombrado en su lugar Joan Cristòfol Jaume Mulet, "por casualidad", según ha ironizado Costa.

Lafuente ha negado irregularidades y ha asegurado que los 2.429 expedientes tramitados esta legislatura se han resuelto conforme al ordenamiento jurídico y a los informes técnicos. Sobre la fiesta de s’Arenal, ha afirmado que, tras las primeras objeciones, el promotor modificó la solicitud y posteriormente hubo un informe técnico favorable.

Costa lo ha negado y ha asegurado que lo que existe es una resolución del actual director general que autorizaba el evento con la condición de que no se cobrara entrada para acceder a la playa. La socialista ha puesto además el foco en que, según el expediente municipal, esa resolución no tiene fecha ni firma electrónica y llegó al Ayuntamiento de Sant Antoni 15 días después de haberse celebrado la fiesta.

Denuncia y expediente

La diputada ha recordado que el PSOE ya había presentado una denuncia ante el Govern y ha reclamado explicaciones sobre la tramitación de la autorización, además de espetar al conseller balear que "no le conviene que estén amañando expedientes en la dirección general de Costas, porque se le llevarán a usted por delante. Ahora tiene el barro hasta el cuello, pero si sigue por este camino le subirá tanto que le acabará ahogando políticamente".

Por su parte, Lafuente ha confirmado que Costas ha abierto un expediente por el incumplimiento de las condiciones impuestas a los organizadores. La investigación está en manos del departamento de sanciones. "Si no se cumplen las condiciones, se levanta el expediente y se dicta la correspondiente resolución", ha defendido.

En su última intervención, Lafuente ha desplazado el debate hacia otros asuntos, cuestionando la gestión del anterior gobierno progresista del Consell de Formentera por adjudicar instalaciones durante seis años cuando la autorización era de tres. También ha criticado al Gobierno central por la reforma de la normativa de Costas y ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de mantener paralizada una modificación legal aprobada en el Senado.

"¿El Partido Socialista nos va a dar lecciones del cumplimiento de la legalidad en materia de Costas? Lecciones, ni una", ha concluido el conseller.