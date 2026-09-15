Pillan a un vendedor a domicilio de vapeadores con nicotina con 33 dispositivos en Ibiza

La Policía Local de Ibiza detectó durante la noche del domingo 13 de septiembre una actividad de venta y entrega a domicilio de dispositivos de vapeo con nicotina e incautó 33 unidades. La intervención corrió a cargo de agentes de la Unidad Nocturna Operativa, que se encontraban realizando labores de prevención de la seguridad ciudadana y atendiendo un servicio en un inmueble de la calle Campanitx, según informa en una nota el Ayuntamiento de Ibiza.

Al salir del edificio, los policías observaron en la vía pública a una persona que esperaba en las inmediaciones y cuya actitud nerviosa llamó su atención. Al preguntarle por el motivo de su presencia en la zona, explicó que estaba esperando a un cliente para realizar una venta y que se dedicaba a comercializar dispositivos de vapeo.

Durante las comprobaciones, los agentes constataron que llevaba 33 vapeadores con nicotina, todos ellos en sus correspondientes cajas precintadas, además de un terminal de pago destinado al cobro de las ventas.

Sin licencia

La Policía Local le requirió entonces la licencia o autorización necesaria para desarrollar la actividad, así como la documentación correspondiente a la empresa para la que aseguraba trabajar. La persona inspeccionada no pudo aportar en ese momento ninguno de esos documentos.

Los agentes también le informaron de las restricciones y obligaciones legales que afectan a la comercialización y suministro de este tipo de productos y tramitaron las correspondientes actuaciones administrativas para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Desde la Policía Local de Ibiza destacan que la intervención se produjo en el marco de las labores preventivas y de vigilancia que desarrollan las unidades operativas durante el turno de noche y que permiten detectar posibles actividades irregulares incluso mientras atienden otros servicios.