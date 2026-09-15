El patinazo del Ayuntamiento de Sant Josep publicando en su web los nombres de los ciudadanos sujetos a expedientes administrativos, con lo que ha incumplido la Ley de Protección de Datos. En la web municipal han aparecido los nombres, por ejemplo, de solicitantes de ayudas de urgencia social, titulares de viviendas que se acogen al proceso de legalización extraordinaria o solicitantes de cualquier licencia de obras. También se identifica a ciudadanos a los que se ha abierto expedientes urbanísticos o por fiestas ilegales. El alcalde se ha comprometido a corregir este error.

Llama la atención

El temor que expresan los comerciantes del centro de Vila ante la llegada del otoño, cuando, aseguran, disminuye la seguridad en el barrio con el fin de la temporada turística. Tras los actos vandálicos que sufrieron el sábado, cuando aparecieron grandes pintadas en un gran número de comercios de la zona, ahora temen por la inseguridad. La presidenta de la asociación Eivissa Centre, Encarna Planells, afirma que, una vez acabada la temporada, las personas dedicadas a pequeños hurtos y robos se trasladan desde las zonas turísticas al centro de la ciudad.