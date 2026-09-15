La última voluntad de Jaume Ferrer Marí se cumple en la Escuela de Música de Santa Eulària

La Escuela Municipal de Música de Santa Eulària ha recibido la donación de Que els teus fruits perdurin, una colección de 21 obras de Jaume Ferrer Marí que pasarán a formar parte de las nuevas instalaciones del centro. La donación ha sido realizada por su hija, Maria Ángeles Ferrer Forés, y permite cumplir la voluntad del propio autor de que la colección quedara vinculada a la Escuela de Música.

Las obras fueron realizadas en 1997 en acrílico y técnica mixta sobre madera y tienen la música como hilo conductor. La colección reproduce la partitura en canto gregoriano de la comunión de la festividad de Sant Jaume, Ego vos elegi de mundo. De uno de sus versos procede el título de la colección, Que els teus fruits perdurin.

La elección de la Escuela Municipal de Música como destino de las obras está relacionada con la trayectoria de Jaume Ferrer Marí, fundador del Centre Cultural de Sant Carles y creador en 1987 del Festival Internacional de Música d'Eivissa y del Concurs Internacional de Piano d'Eivissa.

La colección fue expuesta en el Centre Parroquial de Sant Carles en 1997, durante la celebración de la undécima edición de ambos certámenes.