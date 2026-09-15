El Día del Turista en Ibiza: Sant Antoni ofrece una excursión marítima, visitas al Bibo Park y castillos hinchables gratis

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha preparado una amplia programación con motivo del Día del Turista, que se celebra este jueves 17 de septiembre, con actividades centradas en la cultura, las tradiciones y el patrimonio del municipio. Entre las principales propuestas figura una visita guiada diurna al Bibo Park (Ibiza Botánico Biotecnológico), además de una experiencia astronómica nocturna en el mismo espacio. Ambas actividades podrán realizarse los días 17 y 18 de septiembre, de 10 a 16 horas o de 20 a 23 horas.

Excursión marítima por la costa norte

La programación incluye también una excursión marítima por la costa norte de Sant Antoni, prevista de 11 a 14 horas y condicionada a la situación meteorológica. La salida permitirá conocer desde el mar distintos paisajes y enclaves del litoral del municipio.

Tanto para esta excursión como para las actividades de Bibo Park las plazas son limitadas. Los tiques, disponibles desde el 14 de septiembre, deben recogerse previamente en la Oficina de Información Turística, situada en el Passeig de ses Fonts, 1.

Cartel Día del Turista. / DI

Artesanía, actividades infantiles y bailes ibicencos

El Espacio Cultural Molí d'en Simó abrirá la colección museográfica de Carmen Tur y ofrecerá una demostración de artesanía tradicional. Las visitas podrán realizarse de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20 horas.

Por la tarde, el Passeig de ses Fonts acogerá de 17 a 20 horas la actividad infantil 'Minituris', con castillos hinchables para niños.

A continuación, a las 20 horas, la Colla Brisa de Portmany realizará una demostración de bailes típicos ibicencos en el mismo Passeig de ses Fonts.

Exposiciones culturales en Sant Antoni

La oferta se completa con las exposiciones que actualmente pueden visitarse en distintos espacios del municipio.

El Far de ses Coves Blanques acoge la exposición de escultura y pintura 'Sal+', de EL.RoL, que permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre. Puede visitarse de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Por su parte, el Espacio Cultural Sa Punta des Molí alberga 'De píxel a pigmento', del artista NECKO. La exposición podrá visitarse hasta el 26 de septiembre, de martes a viernes de 18 a 21 horas y los sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas.