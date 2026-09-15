Día del Turista en Ibiza: baile tradicional, hierbas ibicencas y kayak al atardecer en Sant Josep gratis

El Ayuntamiento de Sant Josep celebrará este jueves, 17 de septiembre, una nueva edición del Día del Turista, con una programación destinada a acercar a los visitantes la cultura, las tradiciones y la gastronomía de Ibiza. Las actividades serán gratuitas y se desarrollarán en diferentes puntos del municipio, con propuestas en Sant Agustí, Cala de Bou y Platja d’en Bossa.

“Con el Día del Turista queremos agradecer a todas aquellas personas que nos eligen y que, año tras año, contribuyen a hacer de Sant Josep un destino vivo. Hemos preparado una jornada para que nuestros visitantes puedan conocer y disfrutar de aquello que nos hace únicos: nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y también nuestro paisaje. Es una invitación a descubrir Sant Josep más allá del sol y la playa, a través de experiencias auténticas y de la mano de las personas que mantienen vivas nuestras tradiciones”, ha señalado Eva Ruiz, coordinadora de Turismo.

Exposición, baile tradicional y taller de hierbas ibicencas

La programación arrancará a las 16.30 horas en Sant Agustí con la exposición fotográfica ‘Es Ball’, de Giuseppe Concas, dedicada a los secretos y la singularidad del baile tradicional ibicenco. A las 17 horas, el Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines ofrecerá una muestra de baile tradicional ibicenco.

Cartel del Día del Turista. / DI

Media hora después, a las 17.30 horas, se celebrará un taller de elaboración de hierbas ibicencas, una de las bebidas más representativas de la gastronomía tradicional de la isla, junto con una degustación de postres tradicionales.

Para facilitar el acceso a las actividades de Sant Agustí se habilitará un autobús gratuito que saldrá a las 16 horas desde Cala de Bou, desde la parada de Pinet Playa. Será necesario inscribirse previamente a través del correo turisme@santjosep.org.

Kayak al atardecer y gastronomía en Platja d’en Bossa

La celebración también llegará a la costa de Cala de Bou. A las 19 horas, la playa de s’Estanyol acogerá una excursión en kayak por la bahía de Sant Josep coincidiendo con la puesta de sol. Las plazas para esta actividad son limitadas y requieren inscripción previa mediante el correo turisme@santjosep.org.

A la misma hora, el programa continuará en Platja d’en Bossa, donde el mercado artesanal ofrecerá una degustación de café Caleta y buñuelos, dos propuestas vinculadas a la tradición gastronómica ibicenca, a cargo de Fluxà.

Todas las actividades del Día del Turista son gratuitas, aunque aquellas que requieren inscripción previa cuentan con plazas limitadas.