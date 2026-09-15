Turismo
Día del Turista en Ibiza: baile tradicional, hierbas ibicencas y kayak al atardecer en Sant Josep gratis
La programación se repartirá entre Sant Agustí, Cala de Bou y Platja d’en Bossa
El Ayuntamiento de Sant Josep celebrará este jueves, 17 de septiembre, una nueva edición del Día del Turista, con una programación destinada a acercar a los visitantes la cultura, las tradiciones y la gastronomía de Ibiza. Las actividades serán gratuitas y se desarrollarán en diferentes puntos del municipio, con propuestas en Sant Agustí, Cala de Bou y Platja d’en Bossa.
“Con el Día del Turista queremos agradecer a todas aquellas personas que nos eligen y que, año tras año, contribuyen a hacer de Sant Josep un destino vivo. Hemos preparado una jornada para que nuestros visitantes puedan conocer y disfrutar de aquello que nos hace únicos: nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y también nuestro paisaje. Es una invitación a descubrir Sant Josep más allá del sol y la playa, a través de experiencias auténticas y de la mano de las personas que mantienen vivas nuestras tradiciones”, ha señalado Eva Ruiz, coordinadora de Turismo.
Exposición, baile tradicional y taller de hierbas ibicencas
La programación arrancará a las 16.30 horas en Sant Agustí con la exposición fotográfica ‘Es Ball’, de Giuseppe Concas, dedicada a los secretos y la singularidad del baile tradicional ibicenco. A las 17 horas, el Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines ofrecerá una muestra de baile tradicional ibicenco.
Media hora después, a las 17.30 horas, se celebrará un taller de elaboración de hierbas ibicencas, una de las bebidas más representativas de la gastronomía tradicional de la isla, junto con una degustación de postres tradicionales.
Para facilitar el acceso a las actividades de Sant Agustí se habilitará un autobús gratuito que saldrá a las 16 horas desde Cala de Bou, desde la parada de Pinet Playa. Será necesario inscribirse previamente a través del correo turisme@santjosep.org.
Kayak al atardecer y gastronomía en Platja d’en Bossa
La celebración también llegará a la costa de Cala de Bou. A las 19 horas, la playa de s’Estanyol acogerá una excursión en kayak por la bahía de Sant Josep coincidiendo con la puesta de sol. Las plazas para esta actividad son limitadas y requieren inscripción previa mediante el correo turisme@santjosep.org.
A la misma hora, el programa continuará en Platja d’en Bossa, donde el mercado artesanal ofrecerá una degustación de café Caleta y buñuelos, dos propuestas vinculadas a la tradición gastronómica ibicenca, a cargo de Fluxà.
Todas las actividades del Día del Turista son gratuitas, aunque aquellas que requieren inscripción previa cuentan con plazas limitadas.
17 de septiembre | Día del Turista en Sant Josep
Sant Agustí
- 16 h. | Autobús desde Cala de Bou hasta Sant Agustí
- Salida desde Pinet Playa.
- Inscripciones: turisme@santjosep.org
- 16.30 h. | Exposición fotográfica ‘Es Ball’
- Muestra sobre los secretos del baile tradicional ibicenco, a cargo de Giuseppe Concas.
- 17 h. | Ballada tradicional ibicenca
- A cargo del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines. La actividad permitirá conocer los diferentes trajes e instrumentos tradicionales y acercarse al baile ibicenco.
- 17.30 h. | Taller de hierbas ibicencas
- Elaboración de hierbas ibicencas y degustación de postres tradicionales.
S’Estanyol / Cala de Bou
- 19 h. | Excursión en kayak al atardecer
- Recorrido por la bahía de Sant Josep con salida desde la playa de s’Estanyol.
- Plazas limitadas. Inscripciones: turisme@santjosep.org
Platja d’en Bossa
- 19 h. | Degustación de café caleta y buñuelos
- Lugar: mercado artesanal de Platja d’en Bossa.
- A cargo de Fluxà.
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