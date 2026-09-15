Gastronomía
El CIS lo tiene claro: este es el plato más típico de Baleares
Cuatro de cada diez encuestados eligieron que un dulce era la opción más representativa de la gastronomía de las islas
La ensaimada se sitúa como la elaboración más típica y representativa de la gastronomía de Baleares, según los datos de la última encuesta sobre Turismo y Gastronomía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La nueva encuesta, la cuarta de esta serie del CIS, se realizó este verano a 6.029 personas entre el 13 y el 21 de julio de 2026, y sus primeros resultados se difundieron el pasado 9 de septiembre.
En el caso de Baleares, el 39,9% de los encuestados eligió la ensaimada como la opción más representativa de la gastronomía de las islas. A bastante distancia se sitúa el frito mallorquín, con un 22,6%, mientras que los distintos tipos de arroz -a banda, brut, al horno, caldoso o de carnaval- alcanzan el 13,5%.
La caldereta aparece en cuarta posición, con un 10,5%, seguida de la sobrasada, con un 6,3%, y del bullit de peix -una de las especialidades culinarias más representativas de Ibiza y Formentera- con un 4,6%.
Mucho más abajo aparecen la paella, con un 0,8%; el pan con tomate, con un 0,4%; y el pescado, con un 0,3%.
La ensaimada gana con claridad
Los datos muestran que la ensaimada no solo ocupa la primera posición, sino que obtiene una ventaja importante respecto al resto de elaboraciones. Y es que al final, una imagen muy típica de los aeropuertos baleares es la del turista con la caja de ensaimada.
Además, el respaldo a este dulce es especialmente elevado en algunos grupos de municipios. Entre los encuestados residentes en localidades de entre 2.001 y 10.000 habitantes, alcanza el 49,3%, mientras que en municipios de entre 50.001 y 100.000 habitantes llega al 44,3%.
En los municipios de entre 10.001 y 50.000 habitantes, la ensaimada obtiene un 27,7%, prácticamente empatada con el frito mallorquín, que alcanza un 24%.
Por su parte, el arroz gana peso en los municipios de entre 50.001 y 100.000 habitantes, donde llega al 28,2%, mientras que el bullit de peix alcanza en ese mismo grupo un llamativo 19,9%.
La tortilla supera a la paella en España
El estudio también deja un cambio significativo en el conjunto del país. Por primera vez, la tortilla de patata supera a la paella como plato más típico y representativo de la gastronomía española. La tortilla alcanza un 62,7% de menciones, mientras que la paella obtiene un 61,1% y el jamón ibérico queda tercero con un 42,7%.
Para el 71,2% de los encuestados la tortilla de patatas debe hacerse con cebolla, mientras que el 22% que opina que sin cebolla. Sobre la discusión de si debe estar “muy hecha o poco hecha”, gana la opción de la tortilla poco hecha con el 56,3%, frente al 27,2% que la prefiere muy hecha.
Platos por Comunidades
Según la última encuesta del CIS sobre Turismo y Gastronomía (julio de 2026), estos son los platos o elaboraciones que obtienen el porcentaje más alto como los más típicos y representativos de cada comunidad autónoma:
- Andalucía: pescadito frito — 40,0%
- Aragón: ternasco — 84,4%
- Asturias: fabada — 81,4%
- Baleares: ensaimada — 39,9%
- Canarias: papas arrugadas con mojo picón — 59,2%
- Cantabria: cocido montañés — 77,0%
- Castilla-La Mancha: queso manchego — 26,5%
- Castilla y León: lechazo asado — 44,2%
- Cataluña: pan con tomate — 34,2%
- Comunitat Valenciana: paella — 78,2%
- Extremadura: jamón serrano/ibérico — 39,5%
- Galicia: pulpo á feira — 55,9%
- Comunidad de Madrid: cocido madrileño — 76,4%
- Región de Murcia: la marinera — 33,2%
- Navarra: menestra de verduras — 31,5%
- País Vasco: bacalao al pil pil — 29,7%
- La Rioja: patatas a la riojana — 59,1%
Un dato llamativo son los resultados contundentes del ternasco en Aragón (84,4%), la fabada en Asturias (81,4%), la paella en la Comunitat Valenciana (78,2%) y el cocido madrileño en Madrid (76,4%). Hay regiones que lo tienen muy claro en cuanto a gastronomía se refiere de qué plato los representa.
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