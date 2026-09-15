El CIS lo tiene claro: este es el plato más típico de Baleares

La ensaimada se sitúa como la elaboración más típica y representativa de la gastronomía de Baleares, según los datos de la última encuesta sobre Turismo y Gastronomía del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La nueva encuesta, la cuarta de esta serie del CIS, se realizó este verano a 6.029 personas entre el 13 y el 21 de julio de 2026, y sus primeros resultados se difundieron el pasado 9 de septiembre.

En el caso de Baleares, el 39,9% de los encuestados eligió la ensaimada como la opción más representativa de la gastronomía de las islas. A bastante distancia se sitúa el frito mallorquín, con un 22,6%, mientras que los distintos tipos de arroz -a banda, brut, al horno, caldoso o de carnaval- alcanzan el 13,5%.

La caldereta aparece en cuarta posición, con un 10,5%, seguida de la sobrasada, con un 6,3%, y del bullit de peix -una de las especialidades culinarias más representativas de Ibiza y Formentera- con un 4,6%.

Mucho más abajo aparecen la paella, con un 0,8%; el pan con tomate, con un 0,4%; y el pescado, con un 0,3%.

La ensaimada gana con claridad

Los datos muestran que la ensaimada no solo ocupa la primera posición, sino que obtiene una ventaja importante respecto al resto de elaboraciones. Y es que al final, una imagen muy típica de los aeropuertos baleares es la del turista con la caja de ensaimada.

Además, el respaldo a este dulce es especialmente elevado en algunos grupos de municipios. Entre los encuestados residentes en localidades de entre 2.001 y 10.000 habitantes, alcanza el 49,3%, mientras que en municipios de entre 50.001 y 100.000 habitantes llega al 44,3%.

En los municipios de entre 10.001 y 50.000 habitantes, la ensaimada obtiene un 27,7%, prácticamente empatada con el frito mallorquín, que alcanza un 24%.

Por su parte, el arroz gana peso en los municipios de entre 50.001 y 100.000 habitantes, donde llega al 28,2%, mientras que el bullit de peix alcanza en ese mismo grupo un llamativo 19,9%.

La tortilla supera a la paella en España

El estudio también deja un cambio significativo en el conjunto del país. Por primera vez, la tortilla de patata supera a la paella como plato más típico y representativo de la gastronomía española. La tortilla alcanza un 62,7% de menciones, mientras que la paella obtiene un 61,1% y el jamón ibérico queda tercero con un 42,7%.

Para el 71,2% de los encuestados la tortilla de patatas debe hacerse con cebolla, mientras que el 22% que opina que sin cebolla. Sobre la discusión de si debe estar “muy hecha o poco hecha”, gana la opción de la tortilla poco hecha con el 56,3%, frente al 27,2% que la prefiere muy hecha.

Platos por Comunidades

Según la última encuesta del CIS sobre Turismo y Gastronomía (julio de 2026), estos son los platos o elaboraciones que obtienen el porcentaje más alto como los más típicos y representativos de cada comunidad autónoma:

Andalucía: pescadito frito — 40,0%

pescadito frito — Aragón: ternasco — 84,4%

ternasco — Asturias: fabada — 81,4%

fabada — Baleares: ensaimada — 39,9%

ensaimada — Canarias: papas arrugadas con mojo picón — 59,2%

papas arrugadas con mojo picón — Cantabria: cocido montañés — 77,0%

cocido montañés — Castilla-La Mancha: queso manchego — 26,5%

queso manchego — Castilla y León: lechazo asado — 44,2%

lechazo asado — Cataluña: pan con tomate — 34,2%

pan con tomate — Comunitat Valenciana: paella — 78,2%

paella — Extremadura: jamón serrano/ibérico — 39,5%

jamón serrano/ibérico — Galicia: pulpo á feira — 55,9%

pulpo á feira — Comunidad de Madrid: cocido madrileño — 76,4%

cocido madrileño — Región de Murcia: la marinera — 33,2%

la marinera — Navarra: menestra de verduras — 31,5%

menestra de verduras — País Vasco: bacalao al pil pil — 29,7%

bacalao al pil pil — La Rioja: patatas a la riojana — 59,1%

Un dato llamativo son los resultados contundentes del ternasco en Aragón (84,4%), la fabada en Asturias (81,4%), la paella en la Comunitat Valenciana (78,2%) y el cocido madrileño en Madrid (76,4%). Hay regiones que lo tienen muy claro en cuanto a gastronomía se refiere de qué plato los representa.