Aparca mal en Ibiza y termina detenido con cocaína y tusi en el coche

La Policía Local de Ibiza ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública después de intervenirle aproximadamente 9,9 gramos de cocaína, alrededor de 4,8 gramos de 'tusi', conocida como cocaína rosa, dos comprimidos de sildenafilo, 275 euros en efectivo y dos teléfonos móviles durante un servicio ordinario de vigilancia en la ciudad.

La intervención se inició cuando una patrulla detectó un turismo estacionado de forma indebida en la vía pública. Los agentes se dirigieron al conductor para requerirle que retirara el vehículo y observaron que mostraba un elevado nerviosismo y ofrecía respuestas incoherentes sobre el motivo de su presencia en el lugar, lo que motivó una comprobación más exhaustiva dentro del marco legal.

Durante la actuación, el conductor entregó voluntariamente dos envoltorios que contenían una "sustancia pulverulenta" que manifestó que era cocaína. Posteriormente, tras registrar el vehículo, los agentes localizaron diversas sustancias estupefacientes ocultas en distintos compartimentos del turismo.

En total, los agentes intervinieron aproximadamente 9,9 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios monodosis, alrededor de 4,8 gramos de 'tusi', dos comprimidos de sildenafilo y 275 euros en efectivo, fraccionados en billetes de distinto valor. También intervinieron dos teléfonos móviles para su investigación.

Además, se le realizó al detenido una prueba de detección de sustancias estupefacientes, que arrojó un resultado positivo en el consumo de varias de ellas.

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la Policía Nacional junto con las sustancias, el dinero y los efectos intervenidos.

La Policía Local de Ibiza destaca que la intervención fue posible gracias a la labor preventiva y de vigilancia que realizan diariamente las patrullas y sostiene que esta actuación refuerza el compromiso del cuerpo con la seguridad ciudadana y la lucha contra los delitos relacionados con las sustancias estupefacientes en la ciudad.