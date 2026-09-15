Alarma por el incendio de un cuadro eléctrico en la estación de autobuses de Sant Antoni

Los Bomberos de Ibiza acudieron esta madrugada a la estación de autobuses de Sant Antoni después de que se incendiara un cuadro eléctrico. El aviso se produjo alrededor de las cinco de la mañana, cuando la instalación se encontraba vacía y no había pasajeros.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro bomberos y un camión autobomba pesado. A su llegada, comprobaron que alguien había introducido ropa en el interior del cuadro eléctrico y que esta había comenzado a arder, lo que generó una humareda. Los bomberos sofocaron rápidamente el fuego.