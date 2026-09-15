Transporte
El aeropuerto de Ibiza supera los 1,5 millones de pasajeros en agosto
La terminal registra un 2,5% más de viajeros y un 5,2% más de vuelos que hace un año, con el tráfico internacional como principal motor
El aeropuerto de Ibiza cerró agosto con 1.519.201 pasajeros, un 2,5% más que en el mismo mes de 2025, y con 13.643 movimientos de aeronaves, entre despegues y aterrizajes, lo que supone un incremento del 5,2%.
La mayoría de los usuarios, un total de 1.515.603, viajaron en vuelos comerciales. El tráfico internacional concentró la mayor parte de la actividad, con 1.010.154 pasajeros, un 0,8% más que en agosto del año pasado, mientras que las conexiones nacionales contabilizaron 505.449 viajeros, lo que representa un incremento del 6% respecto al mismo mes de 2025.
Por países, Reino Unido volvió a ser el principal mercado internacional del aeropuerto de Ibiza, con 347.745 pasajeros durante agosto. Le siguieron Italia, con 230.832 viajeros; Alemania, con 107.720; Francia, con 90.890; y Países Bajos, con 77.537.
Por otro lado, el crecimiento de la actividad aérea fue superior al registrado en el número de pasajeros. Durante agosto, el aeropuerto ibicenco gestionó 13.643 vuelos, un 5,2% más que un año antes.
Más de 6,7 millones de pasajeros en ocho meses
La evolución también es positiva en el acumulado del año. Entre enero y agosto, 6.778.163 pasajeros pasaron por el aeropuerto de Ibiza, un 3% más que durante el mismo periodo de 2025. En esos ocho primeros meses del año, la infraestructura aeroportuaria registró además 63.056 operaciones aéreas, un 3,6% más que en los mismos meses del ejercicio anterior.
Los datos reflejan así un nuevo incremento de la actividad en el aeropuerto de Ibiza en plena temporada turística, tanto en número de viajeros como de operaciones, con el mercado internacional concentrando dos de cada tres pasajeros comerciales durante el mes de agosto.
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