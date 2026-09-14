Turismo en Ibiza: Sant Joan celebra el Día del Turista con baile payés, dulces y el Festival Mare Nostrum
El municipio ha preparado actividades en Port de Sant Miquel, Portinatx y Sant Vicent de sa Cala los días 17 y 19 de septiembre
El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja celebrará el Día del Turista 2026 con un programa de actividades centrado en las tradiciones, el folclore y la cultura popular de Ibiza. Las propuestas se desarrollarán los días 17 y 19 de septiembre en diferentes puntos del municipio.
La programación arrancará el jueves 17 de septiembre, a las 19 horas, con dos actividades simultáneas.
En el Port de Sant Miquel, la Colla de Balansat ofrecerá una exhibición de ball pagès que estará acompañada de una degustación de dulces.
A la misma hora, el Arenal Gran de Portinatx acogerá otra muestra de ball pagès, en este caso a cargo de la Colla Labritja, también con una degustación de dulces para los asistentes.
El Mare Nostrum llega a Sant Vicent
El programa continuará el sábado 19 de septiembre, a las 19 horas, en Sant Vicent de sa Cala, con la celebración del XXVIII Festival Folclórico de Eivissa Mare Nostrum. La cita permitirá acercar al público una nueva muestra del folclore y las tradiciones populares vinculadas a Ibiza, dentro de una programación pensada tanto para visitantes como para residentes.
Con estas actividades, el Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja se suma a la celebración del Día del Turista con una propuesta que busca poner en valor algunos de los elementos más representativos de la identidad y la cultura tradicional ibicenca, desde el ball pagès hasta la gastronomía y el folclore.
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