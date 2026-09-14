Sor Lidia: la monja de Ibiza de 100 años que ha pasado por conventos de toda España

Cien años dan para muchas vidas. En el caso de Sor Lidia Costa Mayans, 77 de ellos los ha pasado con el hábito de la Congregación de Agustinas Hermanas del Amparo, pasando por comunidades religiosas de Mallorca, Ibiza y de toda la Península. La monja ibicenca ha celebrado su siglo de vida este domingo en Palma, rodeada de su familia, de hermanas llegadas de distintas comunidades de la isla y de amigos que han querido acompañarla en una fecha muy especial para ella.

La fiesta de cumpleaños ha sido en el Monasterio de la Concepción de Palma, donde reside después de una vida que la ha llevado de convento en convento. Entre los asistentes estaba la madre general de la congregación, religiosas de distintas comunidades mallorquinas, amigos y colaboradores del convento, y también familiares que se han desplazado desde Ibiza para celebrar con ella sus cien años.

Sor Lidia Costa Mayans sopla las velas en el Monasterio de la Concepción de Palma para celebrar su centenario. / DM

Sor Lidia nació en Ibiza, pero gran parte de sus 77 años de vida religiosa están ligados a Mallorca. Cuando ingresó en la congregación comenzó el recorrido habitual del noviciado y después fue destinada a distintas comunidades. Pasó por el Pont d'Inca, Mancor de la Vall, Algaida o Andratx, además de varios destinos en la Península, como Madrid, Palencia y Ponferrada.

No estuvo solo de paso. En muchas de esas comunidades ejerció como superiora y en Santa Rita, en Palencia, fue además fundadora. Después de décadas de traslados y responsabilidades, acabó regresando a Mallorca. Desde hace unos años vive ya retirada en la residencia de mayores de la Concepción de Palma.

El cuerpo, inevitablemente, acusa un siglo de vida, pero aunque tiene algunas limitaciones físicas, desde su entorno cuentan que conserva plenamente sus facultades, y este domingo lo ha demostrado en su cumpleaños con un discurso que se ha convertido en uno de los momentos más emotivos de la fiesta. Ha echado la vista atrás sobre sus cien años de vida y ha recordado especialmente a sus hermanos, algunos de ellos ya fallecidos, ante una familia que se ha trasladado desde Ibiza para estar con ella.

Compañeras y amigas de Sor Lidia en su fiesta de cumpleaños. / DM

Desde la congregación definen a religiosas como ella como "pilares de oración" y testimonios vivos para las siguientes generaciones, y destacan su entrega a una vida marcada por los votos religiosos y el desapego de lo material.