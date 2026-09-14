Semana de la Movilidad en Santa Eulària: rutas en bici, seguriad vial infantil y simulacro de un accidente de un bus escolar

El Ayuntamiento de Santa Eulària celebrará del 16 al 24 de septiembre una nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad con actividades centradas en la educación y la seguridad vial de escolares, personas mayores y familias.

La principal novedad de este año serán las I Jornadas sobre Seguridad Vial Infantil, que reunirán durante dos días a policías locales y profesionales de distintos ámbitos para abordar la protección de los menores en sus desplazamientos en vehículo y la actuación en caso de accidente, según informa en una nota el Consistorio.

La programación arrancará el 16 de septiembre con la apertura oficial de la Semana Europea de la Movilidad. Dos días después, el 18 de septiembre a las 10 horas, el Club de Majors de Santa Eulària acogerá una charla de seguridad vial dirigida a personas mayores.

Durante la sesión se repasarán las principales señales y normas de circulación, además de situaciones habituales que pueden generar riesgos en sus desplazamientos diarios.

Ruta ciclista y caminos escolares

El domingo 20 de septiembre se celebrará una ruta ciclista rural familiar que partirá a las 10 horas desde el Ayuntamiento y recorrerá distintos puntos del municipio. La actividad pretende fomentar la seguridad vial en bicicleta, promover una movilidad más sostenible y reducir la dependencia del vehículo privado.

Los días 21 y 22 de septiembre será el turno de los más pequeños con los Caminos Escolares Seguros. El lunes participarán los colegios Sant Ciriac y Santa Eulària, con salidas a las 8.30 horas desde la plaza del Cañón y a las 8.45 horas desde el Ayuntamiento, respectivamente. El martes participará el colegio de s'Arabí, con salida a las 8.45 horas desde la plaza Juanito Riera.

Durante estos recorridos a pie, el alumnado trabajará cuestiones básicas de seguridad vial acompañado por agentes de la Policía Local de Santa Eulària. Los escolares aprenderán a identificar situaciones habituales de tráfico, detectar posibles peligros y actuar de forma segura durante el trayecto hasta el colegio.

Dos jornadas sobre seguridad vial infantil

Uno de los platos fuertes de la programación llegará los días 23 y 24 de septiembre con las I Jornadas sobre Seguridad Vial Infantil, organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación de Técnicos de Educación y Seguridad Vial de las Illes Balears (ATESVIB).

La formación se dirige especialmente a los agentes de educación vial de las policías locales de Ibiza y Formentera, aunque también podrán participar técnicos de seguridad vial y tráfico, personal de emergencias, profesionales sanitarios y padres y madres de alumnos de los centros educativos de la isla.

Las sesiones correrán a cargo de técnicos de la Fundación Smart Baby, especializada en seguridad vial y rescate infantil en accidentes de tráfico. Durante las jornadas se trabajará sobre el uso de los Sistemas de Retención Infantil en coches y autocares y sobre los protocolos de actuación y rescate cuando haya menores o mascotas implicados.

La primera jornada se celebrará el 23 de septiembre a partir de las 9 horas en el Auditorio de Jesús. La formación incluirá una parte práctica con diferentes Sistemas de Retención Infantil y 15 escenarios de entrenamiento para aprender su instalación correcta y ensayar distintas situaciones.

Simulacro de accidente con un autobús escolar

El día 24 de septiembre tendrá lugar uno de los ejercicios más destacados del programa: la recreación de un accidente entre un autobús de transporte escolar y un coche.

El simulacro incluirá también un supuesto incendio en el autobús y obligará a los participantes a coordinar la evacuación de los menores y la atención a los ocupantes del turismo.

Tras el ejercicio, los participantes realizarán un análisis conjunto de la intervención para detectar posibles aspectos de mejora y compartir conclusiones antes de la clausura de las jornadas.

Las personas interesadas en participar en las I Jornadas sobre Seguridad Vial Infantil pueden inscribirse a través del correo electrónico atesvib@gmail.com