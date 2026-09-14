Santa Eulària ofrece seis talleres gratuitos para mejorar las competencias digitales y aprender a usar la IA

El departamento de Ocupación del Ayuntamiento de Santa Eulària, a través del Club de Feina y de la Escuela Municipal de Formación, pone en marcha este otoño una nueva edición de 'Ocupa't: Conecta con lo digital', un programa destinado a mejorar las competencias digitales de la ciudadanía. La iniciativa incluye seis talleres gratuitos, con plazas limitadas y una duración de una hora y media por sesión. Las formaciones se celebrarán los viernes entre el 25 de septiembre y el 30 de octubre en la Escuela Municipal de Formación y estarán divididas en dos niveles.

Un nivel básico para iniciarse en las herramientas digitales

El nivel básico, de 12.30 a 14 horas, se dirige especialmente a personas poco habituadas al uso de herramientas digitales y que quieran ganar autonomía en este ámbito. El taller 'Primeros pasos digitales' enseñará aspectos básicos para utilizar ordenadores y teléfonos móviles, como el manejo del ratón o de una pantalla táctil, así como la identificación de iconos, aplicaciones y otras funciones habituales.

La formación 'Internet útil: buscar, enviar y comunicar' abordará el uso práctico de Internet y del correo electrónico para realizar gestiones cotidianas. Entre los contenidos figuran la conexión a redes Wi-Fi, el uso de datos móviles y navegadores, las búsquedas de información y el manejo de herramientas de mensajería instantánea y correo electrónico.

El tercer taller de este nivel será 'IA para el día a día', planteado como una aproximación sencilla a la inteligencia artificial y algunas de sus posibilidades, además de incluir la creación de documentos digitales.

Certificado digital, seguridad e IA en el nivel avanzado

El nivel avanzado, que se desarrollará de 17 a 18.30 horas, está pensado para personas que ya disponen de conocimientos digitales y quieren profundizar en herramientas destinadas a realizar trámites, mejorar su seguridad en Internet o utilizarlas en el ámbito profesional. «Tu identidad digital: Certificado digital» mostrará cómo solicitar, instalar y gestionar el certificado digital para efectuar trámites oficiales y utilizar la administración electrónica con mayor autonomía.

Por su parte, 'Navegar seguro: evita fraudes y engaños' estará centrado en la seguridad en Internet. El programa incluye contenidos para identificar estafas y fraudes digitales, proteger dispositivos frente a amenazas habituales y reforzar la protección de los datos personales mediante contraseñas robustas y otras herramientas de prevención.

El último taller, 'La IA como aliada profesional', presentará diferentes aplicaciones de inteligencia artificial que pueden utilizarse para optimizar tareas laborales o académicas y mejorar el rendimiento.

Dos fechas para cada taller

Cada una de las seis formaciones se impartirá en dos jornadas diferentes. 'Primeros pasos digitales' y 'Tu identidad digital: Certificado digital' se celebrarán los días 25 de septiembre y 16 de octubre. Los talleres 'Internet útil: buscar, enviar y comunicar' y 'Navegar seguro: evita fraudes y engaños' tendrán lugar el 2 y el 23 de octubre. Finalmente, 'IA para el día a día' y 'La IA como aliada profesional' se ofrecerán el 9 y el 30 de octubre.

Para participar en la formación avanzada sobre inteligencia artificial será necesario acudir con una cuenta de Gmail operativa y conocer su contraseña para realizar los ejercicios prácticos. Se recomienda utilizar una cuenta distinta de la habitual para las pruebas previstas durante los talleres.

El contenido de las sesiones podrá adaptarse en función del nivel de conocimientos de cada grupo. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web del Club de Feina, de forma presencial en el propio Club de Feina o mediante el teléfono 971 319 053.