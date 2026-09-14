Santa Eulària descarta usar los fondos urbanísticos para climatizar colegios y reclamará una partida al Govern

Santa Eulària descarta que los 1,78 millones de euros procedentes de un expediente urbanístico puedan utilizarse para climatizar los colegios del municipio, tal y como había planteado la AFA del CEIP Puig d’en Valls.

El Consistorio confirma que ha recibido el escrito presentado por las familias, pero sostiene que esos recursos están sujetos a unos usos concretos establecidos por la legislación urbanística balear. Según explica el Ayuntamiento, los artículos 178 y 104 de la Ley 12/2017, de Urbanismo de las Illes Balears, fijan los destinos permitidos para los ingresos derivados de la gestión de los patrimonios públicos de suelo. La climatización de centros educativos, señala, no figura entre esas finalidades.

La respuesta llega después de que la AFA del CEIP Puig d’en Valls reclamase el pasado 10 de septiembre que parte de ese ingreso extraordinario se destinara a combatir las altas temperaturas en las aulas. Las familias habían calculado que climatizar los seis colegios del municipio supondría una inversión aproximada de 414 mil euros, menos del 24% de los 1,78 millones ingresados por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento admite el problema

Aunque rechaza que esos fondos concretos puedan utilizarse con este fin, el Ayuntamiento sí reconoce que existen problemas derivados de las altas temperaturas en determinados espacios de los centros educativos del municipio.

El Consistorio asegura que considera necesario abordar esta situación y anuncia que llevará al pleno municipal de septiembre una moción para instar a la Conselleria de Educación a realizar una evaluación técnica de todos los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de Santa Eulària.

El objetivo, según el Ayuntamiento, es conocer el estado de las instalaciones y detectar cuáles presentan mayores problemas térmicos. La moción también reclamará que la conselleria se comprometa a ejecutar las actuaciones que se deriven de ese diagnóstico, con un calendario concreto y dando prioridad a los centros y espacios donde el exceso de temperatura sea más acusado.

Una partida específica en 2027

Además, Santa Eulària pedirá al Govern que incluya en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 una partida específica para financiar las actuaciones de climatización, adecuación y adaptación térmica que resulten necesarias en los centros educativos del municipio.

El Ayuntamiento recuerda que las actuaciones de climatización corresponden a la Conselleria de Educación, como administración competente, aunque se muestra dispuesto a colaborar para buscar otras fórmulas de financiación. "Esto no impide que el Ayuntamiento pueda estudiar otras fórmulas o mecanismos que permitan destinar fondos de distinta procedencia a actuaciones de este tipo", señala el Consistorio.

También asegura que ya se ha dirigido a la conselleria para conocer si tiene previsto adoptar medidas y ofrece su colaboración para mejorar las condiciones en las que alumnado y personal educativo desarrollan su actividad diaria. Por último, la AFA de Puig d’en Valls había defendido que la situación en las aulas había llegado "al límite" y reclamaba una actuación coordinada entre el Ayuntamiento y el Govern para buscar una solución al calor en los centros.