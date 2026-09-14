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Medio ambiente

Sant Antoni cierra el verano con una nueva jornada de limpieza de playa el 19 de septiembre

La iniciativa será la cuarta y última acción medioambiental de la temporada y está abierta gratuitamente a residentes, trabajadores y visitantes

Limpieza en la bahía de Sant Antoni en ediciones anteriores

Limpieza en la bahía de Sant Antoni en ediciones anteriores / Pilar Camacho

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Redacción Digital

Ibiza

La bahía de Sant Antoni acogerá el próximo sábado 19 de septiembre la cuarta y última jornada de limpieza de playa de este verano dentro del programa que O Beach Ibiza y Bam-Bu-Ku desarrollan, por octavo año consecutivo, en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni. La iniciativa busca reunir a residentes, trabajadores y visitantes para retirar residuos del litoral y concienciar sobre la importancia de conservar los espacios naturales de la isla, según informan en un comunicado ambos establecimientos de hostelería.

La actividad comenzará a las 9.30 horas y tendrá una duración aproximada de una hora. La organización facilitará todo el material necesario para la recogida y no será necesario inscribirse previamente. Al finalizar, los participantes podrán asistir a un coffee break gratuito en Bam-Bu-Ku. Además, recibirán una entrada gratuita para la fiesta del jueves siguiente en O Beach Ibiza.

Ocho años de limpiezas

El programa comenzó en 2018 y, según sus impulsores, ha movilizado desde entonces a cientos de voluntarios, entre trabajadores de O Beach Group, residentes, turistas, familias y miembros de equipos deportivos patrocinados por el grupo. Durante estas jornadas se han recogido y clasificado residuos como plásticos, colillas y objetos de mayor tamaño.

El consejero delegado de O Beach Group, Duane Lineker, destaca que la iniciativa nace de la voluntad de cuidar el entorno y devolver a la isla una parte de todo lo que da». «Ibiza es mucho más que una isla de fiesta. Es nuestro hogar, el de miles de residentes y trabajadores que hacen posible cada temporada», señala.

Colaboración municipal

El Ayuntamiento de Sant Antoni vuelve a colaborar este año en cuestiones de logística, permisos y difusión. También participará el equipo STAY OK Team, que aportará voluntarios y camisetas para los asistentes. A la jornada se sumarán asimismo equipos de fútbol, gimnasia y otras disciplinas que reciben patrocinio de O Beach Ibiza.

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La participación es gratuita y abierta a cualquier persona. El punto de encuentro será Bam-Bu-Ku a las 9.30 horas del sábado 19 de septiembre.

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