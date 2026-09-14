Sant Antoni cierra el verano con una nueva jornada de limpieza de playa el 19 de septiembre

La bahía de Sant Antoni acogerá el próximo sábado 19 de septiembre la cuarta y última jornada de limpieza de playa de este verano dentro del programa que O Beach Ibiza y Bam-Bu-Ku desarrollan, por octavo año consecutivo, en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni. La iniciativa busca reunir a residentes, trabajadores y visitantes para retirar residuos del litoral y concienciar sobre la importancia de conservar los espacios naturales de la isla, según informan en un comunicado ambos establecimientos de hostelería.

La actividad comenzará a las 9.30 horas y tendrá una duración aproximada de una hora. La organización facilitará todo el material necesario para la recogida y no será necesario inscribirse previamente. Al finalizar, los participantes podrán asistir a un coffee break gratuito en Bam-Bu-Ku. Además, recibirán una entrada gratuita para la fiesta del jueves siguiente en O Beach Ibiza.

Ocho años de limpiezas

El programa comenzó en 2018 y, según sus impulsores, ha movilizado desde entonces a cientos de voluntarios, entre trabajadores de O Beach Group, residentes, turistas, familias y miembros de equipos deportivos patrocinados por el grupo. Durante estas jornadas se han recogido y clasificado residuos como plásticos, colillas y objetos de mayor tamaño.

El consejero delegado de O Beach Group, Duane Lineker, destaca que la iniciativa nace de la voluntad de cuidar el entorno y devolver a la isla una parte de todo lo que da». «Ibiza es mucho más que una isla de fiesta. Es nuestro hogar, el de miles de residentes y trabajadores que hacen posible cada temporada», señala.

Colaboración municipal

El Ayuntamiento de Sant Antoni vuelve a colaborar este año en cuestiones de logística, permisos y difusión. También participará el equipo STAY OK Team, que aportará voluntarios y camisetas para los asistentes. A la jornada se sumarán asimismo equipos de fútbol, gimnasia y otras disciplinas que reciben patrocinio de O Beach Ibiza.

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La participación es gratuita y abierta a cualquier persona. El punto de encuentro será Bam-Bu-Ku a las 9.30 horas del sábado 19 de septiembre.