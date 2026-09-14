Talleres gratis en Ibiza para reparar ropa, lámparas, muebles y ordenadores: consulta los detalles

Ibiza & Formentera Preservation y Fundació Deixalles han puesto en marcha ReparaLab, una nueva iniciativa de economía circular que busca enseñar a la ciudadanía a reparar objetos de uso cotidiano, prolongar su vida útil y evitar que acaben convertidos en residuos.

El proyecto contará con cuatro jornadas hasta final de año, que se celebrarán los viernes 25 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre en las instalaciones de Fundació Deixalles, en el polígono de Montecristo.

La propuesta parte de una idea sencilla: ofrecer conocimientos, herramientas y asesoramiento técnico para que reparar vuelva a ser una alternativa real frente a sustituir y desechar. Las entidades impulsoras señalan que factores como el coste de una reparación, la dificultad para encontrar servicios profesionales o la falta de herramientas provocan que muchos objetos todavía útiles terminen en la basura.

Un espacio abierto para reparar

Cada jornada de ReparaLab contará con dos espacios diferenciados. Por un lado, se habilitará ReparaLab: Tot, un área de reparación abierta al público entre las 17.30 y las 19.30 horas y sin necesidad de inscripción previa.

Las personas participantes podrán acudir con el objeto que quieran intentar arreglar y dispondrán de herramientas y asesoramiento técnico para realizar pequeñas reparaciones. El objetivo es facilitar actuaciones que muchas veces no se llevan a cabo por falta de conocimientos o medios y fomentar así una cultura de la reparación y la reutilización.

Talleres de ropa, lámparas, muebles y ordenadores

Cada una de las jornadas incluirá además un taller temático, que se desarrollará de 17.30 a 19.00 horas y que sí requerirá inscripción previa a través del correo de Ibiza & Formentera Preservation. El primer taller, previsto para el 25 de septiembre, estará dedicado a la reparación y transformación de ropa. El 30 de octubre se centrará en las lámparas, mientras que el 27 de noviembre abordará la restauración de muebles.

La programación de este año concluirá el 18 de diciembre con una sesión dedicada a los ordenadores, impartida por Amics de la Terra, en la que se enseñará a actualizar equipos mediante software libre con el objetivo de prolongar su vida útil.

Detalle del cartel del proyecto ReparaLab / DI

Reducir la generación de residuos

ReparaLab se enmarca en el programa de Economía Circular de Ibiza & Formentera Preservation y se desarrolla en colaboración con Fundació Deixalles, entidad dedicada a la prevención de residuos, la reutilización y la inclusión sociolaboral.

El coordinador del programa de Economía Circular de Ibiza & Formentera Preservation, Jordi Salewski, recuerda que en Ibiza se generaron 655,5 kilos de residuos por persona en 2024, un 14% más que la media balear, según los datos analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de la entidad.

Salewski advierte además de que el vertedero de Ca na Putxa podría alcanzar el final de su vida útil antes de 2028 si no se reduce de forma significativa la producción de residuos.

“ReparaLab quiere contribuir a mejorar en materia de reducción y reutilización de residuos haciendo que reparar vuelva a ser una opción más atractiva que desechar y sustituir”, explica.

Por su parte, Joan Carles Palerm, de Fundació Deixalles, destaca la importancia de incidir en la prevención: “Las actuaciones de prevención de residuos son las olvidadas por las políticas de residuos y es aquí donde nos centramos en ReparaLab, recordando aquel viejo lema: el mejor residuo es el que no se produce”.