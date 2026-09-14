Recursos Hídricos avisa: los ayuntamientos de Ibiza reducen las fugas de agua, pero aún no alcanzan el objetivo del 17%

Los ayuntamientos de Ibiza están reduciendo progresivamente las pérdidas de agua de sus redes de abastecimiento, aunque todavía no han alcanzado el objetivo establecido en el Plan Hidrológico de Balears, que fija para finales de 2027 un máximo del 17% de pérdidas.

Así lo explica el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, quien realiza una valoración positiva de las actuaciones que están llevando a cabo los consistorios de la isla. "Todos los ayuntamientos se han puesto a trabajar en ello", asegura.

Calafat destaca especialmente la evolución de Sant Josep, uno de los municipios que históricamente ha presentado mayores problemas de eficiencia en su red. "Es muy llamativo Sant Josep, que en poco más de un año redujo las pérdidas en un 15%, si no recuerdo mal", señala. Asimismo, destaca el trabajo realizado en Vila: "Ibiza también ha trabajado muy bien en ello".

El objetivo, un máximo del 17% en 2027

Pese a las mejoras, el responsable autonómico reconoce que los municipios todavía tienen trabajo por delante. "Todos están mejorando mucho el tema de la eficiencia, aunque no han llegado a los objetivos del Plan Hidrológico, que estaban fijados en el 17% el 31 de diciembre de 2027", explica.

No obstante, Calafat recuerda que todavía queda margen para alcanzar esa meta. "Ahora mismo todavía están en un periodo en el que pueden conseguir esos resultados", sostiene. La reducción de las fugas se ha convertido en uno de los principales retos de la gestión del agua en Ibiza, especialmente ante la necesidad de aprovechar al máximo los recursos disponibles y reducir el volumen que se pierde antes de llegar a los usuarios.

A la espera de los datos de 2025

Recursos Hídricos todavía no dispone de los datos definitivos correspondientes a 2025, que actualmente están siendo revisados. Según Calafat, existe cierto retraso porque los consistorios tardan en remitir la información. "Vamos con un poquito de retraso porque los ayuntamientos tardan mucho en enviarnos los datos, pero pronto tendremos los de 2025", explica.

Por el momento, la tendencia de los ejercicios anteriores invita al optimismo. "La evolución de los últimos tres años era muy positiva y espero que siga en esta línea", apunta el director general. Asimismo, considera que las inversiones en renovación de redes y la digitalización de los parques de contadores serán determinantes para seguir reduciendo las pérdidas. "Al nivel de inversión que se está llevando ahora y de digitalización de los parques de contadores, pienso que puede ser una realidad que nos acerquemos a esos valores del Plan Hidrológico", concluye.