Puertos de Baleares autoriza cinco nuevos testeros en el puerto deportivo de Santa Eulària
Las estructuras se instalarán en los extremos de los pantalanes C, D, E, F y G y las obras, con un presupuesto de dos millones de euros, serán asumidas por la concesionaria
El Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears (PortsIB), Puertos de las Islas Baleares, entidad dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha aprobado definitivamente los proyectos para instalar cinco nuevos testeros en el puerto deportivo de Santa Eulària des Riu.
Los testeros son las estructuras situadas en el extremo final de los pantalanes, es decir, en la parte que cierra o remata estas plataformas dentro del puerto. En este caso, se colocarán en los extremos de los pantalanes C, D, E, F y G.
El acuerdo autoriza además a Merlin SA, empresa concesionaria del puerto deportivo, a ejecutar las obras, que cuentan con un presupuesto de dos millones de euros. La inversión será asumida íntegramente por la concesionaria, que desarrollará la actuación bajo su responsabilidad y deberá abonar un canon anual de 54.485,54 euros más IVA.
Los informes técnicos concluyen que el proyecto es compatible con el Plan General de Puertos de Baleares y que los trabajos no supondrán una modificación sustancial de las instalaciones portuarias. El proyecto de ejecución, redactado en junio de 2026, recibió el informe técnico favorable de PortsIB el pasado 1 de septiembre.
Condiciones para proteger el entorno
La actuación cuenta también con un informe favorable sobre su compatibilidad con la Estrategia Marina de la Demarcación Levantino-Balear. El documento considera que las obras no pondrán en riesgo la consecución del buen estado ambiental siempre que se respeten doce condiciones establecidas para su ejecución. Entre ellas figura la designación de un coordinador ambiental y el seguimiento de los trabajos, además de medidas destinadas a proteger las especies silvestres y las aves que nidifican en los islotes próximos.
También deberán aplicarse controles para evitar la dispersión de especies exóticas, reducir la turbidez y el ruido submarino, gestionar correctamente los residuos y prevenir posibles vertidos accidentales. La concesionaria tendrá que solicitar el replanteo de las obras en un plazo de 15 días desde la notificación de la aprobación del proyecto.
Los trabajos deberán comenzar durante los 15 días posteriores a la aprobación del acta de replanteo y ejecutarse dentro del plazo previsto en el proyecto constructivo. Una vez terminados, PortsIB realizará el correspondiente reconocimiento de las obras.
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