El álbum
La playa de Santa Eulària, convertida en un restaurante privado
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Quien paseara este sábado por la noche por la playa de Santa Eulària pudo encontrarse con una escena más propia de una comedia romántica. Sobre la arena, a escasos metros del agua, una pareja había montado —o le habían montado— todo lo necesario para que Cupido pudiera fichar y marcharse tranquilo a casa.
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