Llama la atención: Las duras críticas del alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, a Aena en la entrevista de este domingo en Diario de Ibiza

Las duras críticas del alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, a Aena en la entrevista de este domingo en Diario de Ibiza. Afirma que el aeropuerto de Ibiza debería tener su propia desaladora y que, además, ésta debería estar ofreciendo agua a vecinos del municipio. Recuerda que este organismo público tiene más herramientas que un Ayuntamiento.

Llama la atención

La campaña que han iniciado dos jóvenes de Ibiza, embarazados de su primera hija, para conseguir encontrar una vivienda en la isla antes de, como muchos otros amigos, tener que marcharse. La pareja destaca que ha recibido más llamadas para interesarse por el estudio que dejan libre que para ofrecerles un hogar a precio razonable en el que formar su propia familia.

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El vandalismo sufrido por los comerciantes de la zona de Ibiza Centre durante la madrugada del sábado. Al llegar por la mañana se encontraron con los escaparates, persianas y paredes pintadas. Denuncian la inseguridad de la zona y reclaman al Ayuntamiento una mayor presencia policial y atención tanto en materia de seguridad como de limpieza en la zona. No solo en verano.