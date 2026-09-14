Ibiza se asoma a su pasado marinero con una ruta entre juegos, retos y realidad virtual

Cerca de un centenar de personas participaron el sábado 12 de septiembre en la Enjoy Ibiza Day ‘Ruta del Pescador’ – Gymkhana express y Talleres, una actividad gratuita que recorrió el centro histórico de Ibiza con juegos, retos y talleres relacionados con la historia y la tradición marinera de la ciudad.

La actividad comenzó a las 18 horas junto al Reloj de Vara de Rey, donde los participantes fueron recibidos por una pareja de piratas y un marinero, encargados de explicar el desarrollo de la experiencia. Cada asistente recibió además la ‘Bolsa del Pescador’, que incluía un diario en el que podía realizar anotaciones, resolver pruebas, hacer dibujos y recoger sus propias impresiones durante el recorrido.

Un grupo de participantes aprende a realizar nudos marineros durante uno de los talleres de la ‘Ruta del Pescador’. / Andrea Rivi

Divididos en pequeños grupos, los participantes iniciaron una gincana cultural por el centro histórico de Vila en la que tuvieron que superar diferentes pistas, preguntas, pruebas de observación y pequeños retos relacionados con la historia marítima y pesquera de Ibiza.

Fotografías y descubrir pistas

El recorrido pasó por algunos de los espacios vinculados a la historia marinera de la ciudad, entre ellos el monumento a Vara de Rey, el monumento a la gente del mar, el obelisco, la iglesia de Sant Elm y sa Peixateria. A lo largo de la ruta, los asistentes tuvieron que realizar fotografías creativas, grabar vídeos y descubrir diferentes pistas que les permitían avanzar en la actividad mientras conocían algunos de los elementos históricos de Vila.

Según los organizadores, uno de los principales objetivos de la iniciativa fue dar a conocer el patrimonio de Ibiza «de una forma educativa, cercana y divertida», permitiendo que familias y personas de todas las edades pudieran aprender mientras recorrían las calles del centro histórico.

Realidad virtual bajo el mar

La segunda parte de la experiencia se desarrolló en sa Peixateria, donde se habilitó una zona de talleres para continuar descubriendo diferentes aspectos relacionados con el mar y las tradiciones de la isla. Las propuestas incluyeron un taller de nudos marineros, una experiencia de realidad virtual para realizar un viaje bajo el mar y conocer los fondos marinos y la biodiversidad de Ibiza, y una actividad dedicada a la importancia histórica de la sal y las salinas.

La programación incorporó también propuestas de concienciación medioambiental, como un taller de reciclaje de plástico marino, además de actividades relacionadas con la botánica marina y un ajedrez inspirado en el mundo marinero.

La iniciativa fue impulsada por Enjoy Ibiza Activities, el club de turismo activo de Fomento de Turismo de Ibiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza y varios socios, como Ibiza Eco Tours, Anfibios Ibiza, Virazon Charter, Chess Ibiza, Ibiza Nature Hikes y Azuree Ibiza Events. Los organizadores señalan que la ‘Ruta del Pescador’ buscó destacar la relación histórica de Ibiza con el mar, la pesca y las tradiciones marineras mediante una fórmula participativa en la que los asistentes se convirtieron en protagonistas de su propio recorrido y pudieron llevarse una experiencia personal de la ciudad.