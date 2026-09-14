Ibiza se sitúa entre los municipios de España donde más creció la renta tras la pandemia

La ciudad de Ibiza se encuentra entre los municipios españoles de más de 50.000 habitantes donde más ha aumentado la renta personal media desde antes de la pandemia. Entre 2019 y 2023, la renta media por declarante creció un 19,06%, el tercer mayor incremento de España dentro de este grupo, solo por detrás de Marbella (19,61%) y Estepona (19,55%), según la última actualización de la estadística sobre renta personal de los municipios españoles elaborada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El estudio, elaborado por Miriam Hortas-Rico y Jorge Onrubia, incorpora los datos correspondientes a 2023 y analiza la evolución desde 2019. La estadística incluye los municipios españoles de más de 5.000 habitantes de las comunidades autónomas de régimen común y utiliza, entre otras fuentes, los microdatos de las muestras anuales de declarantes del IRPF.

En el caso de Vila, con 51.996 habitantes y 28.214 declarantes del IRPF, la renta personal media se sitúa en 15.797,56 euros por habitante y 29.113,56 euros por declarante. La capital presenta la renta por habitante más elevada de las Pitiusas.

El crecimiento acumulado del 19,06% entre 2019 y 2023 coloca además a Vila por delante de municipios como Vilanova i la Geltrú (18,79%), Mijas (18,38%), Sant Cugat del Vallès (17,73%) o Benalmádena (16,89%). El informe destaca la importante presencia de municipios costeros y turísticos entre los lugares donde más creció la renta después del impacto inicial de la pandemia del covid.

Sant Joan, mayor renta por declarante y mayor desigualdad

Otros municipios ibicencos como Sant Joan, con 6.838 habitantes y 2.612 declarantes, registra una renta media de 12.004,75 euros por habitante, la menor de los seis municipios analizados. Sin embargo, su renta por declarante alcanza los 31.427,43 euros, la más elevada. Sant Joan también presenta la mayor desigualdad en la distribución de la renta, con un coeficiente de Gini de 0,64 y un índice de Atkinson de 0,40. El coeficiente de Gini es una medida estadística que permite calcular la desigualdad en la distribución de los ingresos o de la riqueza dentro de una población. El índice de Atkinson también se utiliza para medir la desigualdad en la distribución de la renta.

Muy cerca aparece Formentera, que cuenta con 11.171 habitantes y 4.766 declarantes del IRPF. Su renta personal media se sitúa en 12.306,87 euros por habitante y 28.846 euros por declarante. En términos de desigualdad, registra un Gini de 0,62 y un Atkinson de 0,35, los segundos valores más elevados de las Pitiusas.

Por detrás de Vila se sitúa Sant Josep, con 14.042,46 euros por habitante y 29.549,06 euros por declarante. El municipio cuenta con 29.506 habitantes y 14.022 declarantes, con un Gini de 0,56 y un Atkinson de 0,30.

En Santa Eulària, la renta alcanza los 13.452,14 euros por habitante y 30.001,35 euros por declarante. Con 41.228 habitantes y 18.486 contribuyentes, presenta un Gini de 0,57 y un Atkinson de 0,31.

Sant Antoni registra 12.349,71 euros por habitante y 25.575,26 euros por declarante. Tiene 28.237 habitantes y 13.635 declarantes y presenta los niveles de desigualdad más bajos de las Pitiusas, con un Gini de 0,48 y un Atkinson de 0,23.

Vila, por su parte, se sitúa en una posición intermedia en desigualdad, con un Gini de 0,50 y un Atkinson de 0,25.

La renta crece en España, pero también repunta la desigualdad

En el conjunto de los municipios analizados por Fedea, la renta personal media alcanzó en 2023 los 25.308 euros por declarante y 13.569 euros por habitante, lo que supone incrementos del 1,22% y del 4,72%, respectivamente, respecto al año anterior.

El informe advierte, además, de un repunte de la desigualdad. El Gini medio municipal pasó de 0,5058 en 2022 a 0,5167 en 2023, un aumento del 2,16% que interrumpe las reducciones registradas en 2021 y 2022. Pese a ello, el nivel continúa ligeramente por debajo del registrado en 2019.

Fedea precisa que los incrementos de renta que recoge el estudio están expresados en euros corrientes, por lo que no deben interpretarse directamente como aumentos de la capacidad adquisitiva real.